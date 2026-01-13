محيي الدين: العالم يعيش توترا اقتصاديًا ذا أبعاد سياسية

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، في توقعاته لعام 2026 على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي، أن التطورات الجارية تتجاوز مجرد تبادل التصريحات، خاصة في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة وحرب التصريحات بين إيران وواشنطن.

وقال محيي الدين: «لو كنا في شك خلال عام 2025 بشأن قدرة النظام العالمي على الصمود والاستمرار، فإن بدايات عام 2026 حسمت هذا الشك تمامًا، خصوصًا مع الانطلاق السريع والمتوالي للأحداث، التي تؤكد أن النظام العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية قد انتهى، ولا يوجد حتى الآن نظام عالمي جديد، وإنما بقايا نظام قديم».

وأضاف، خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن العالم مر بظروف مشابهة خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، عندما انهار نظام عالمي دون أن يظهر بديل واضح له، موضحًا: «في مثل هذه الفترات تظهر تصرفات غير مسؤولة، وتشعر القوى الكبرى بقدرتها على فرض إرادتها، وتستغني عن الأساليب التقليدية التي كانت تستخدمها للتدخل في شؤون الآخرين، مثل التذرع بنشر الحرية أو الديمقراطية أو بناء الدول».



وتابع: «السائد الآن هو أساليب أكثر وحشية تقوم على منطق القوة، وما نراه اليوم ليس نهاية المشهد، بل مجرد مقدمة، ولن ينتهي بتغير إدارة معينة في دولة بعينها، بل هو اتجاه عام متراكم منذ الأزمة المالية العالمية، مع تراجع المعسكر الغربي وصعود دول ذات أسواق ناشئة أصبح لها دور أكبر وتأثير أوسع مما كان عليه الوضع سابقًا».



وشدد محيي الدين على أن ما يشهده العالم حاليًا هو توتر اقتصادي ذو أبعاد سياسية واضحة، مؤكدًا ضرورة أن تكون الدول أكثر حرصًا على أوضاعها الداخلية واقتصاداتها الوطنية في ظل هذه التحولات العالمية المتسارعة.