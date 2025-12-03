محمود محي الدين: كي يشعر المواطن بثمار الإصلاح نحتاج معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن 7%

أكد محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن موازنة الدولة يجب ان تكون شاملة وجامعة ولابد من توطين التنمية المحلية وزيادة الاستثمارات في التعليم والصحة .



وقال حمود محيي الدين في تصريحات له على القناة الأولى الفضائية، :" يجب العمل على جذب الاستثمارات في مختلف المحافظات من اجل توفير المزيد من فرص العمل ".



وتابع محمود محي الدين :" كي يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي نحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن 7 % ".



وأكمل محمود محيي الدين :" معدل النمو الاقتصادي العالمي الآن 3.1 % والحد الأدنى لأي دولة أن معدل النمو لها لا يقل عن المتوسط العالمي ".



ولفت محمود محيي الدين :" معدلات النمو المرتفعة تتحقق بزيادة الاستثمار والتصدير للخارج ".