إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في اشتباكات شرق رفح

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، بإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت مع مقاتلين من حركة حماس في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفقاً للقناة 14 العبرية، أطلق المقاومون الفلسطينيون صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه قوة احتلال إسرائيلية، فيما تمكن أحد المقاتلين من إلصاق لغم بمدرعة من طراز "نمر" قبل أن ينسحب عبر أحد الأنفاق.

بدورها، زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن مقاتلين اثنين خرجا من نفق شرق رفح عصر اليوم، قبل أن يتم قتلهما خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، بينما تمكن مقاتل ثالث من الاقتراب من مركبة عسكرية ولصق عبوة ناسفة بها.

وأضافت الهيئة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عقب الحادث قصفاً مدفعياً شرق رفح، تزامن مع غارات نفذتها مروحيات حربية على مناطق يُعتقد أن المقاتل الثالث انسحب إليها.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس اطلعا على تفاصيل التطورات الميدانية. ومن المتوقع، بحسب المصادر ذاتها، أن يجري نتنياهو وكاتس تقييماً أمنياً قريباً حول الوضع في المنطقة.