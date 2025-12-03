قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
قرار عاجل من الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية.. ومدبولي: التصنيع المحلي أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في اشتباكات شرق رفح

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، بإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت مع مقاتلين من حركة حماس في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفقاً للقناة 14 العبرية، أطلق المقاومون الفلسطينيون صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه قوة احتلال إسرائيلية، فيما تمكن أحد المقاتلين من إلصاق لغم بمدرعة من طراز "نمر" قبل أن ينسحب عبر أحد الأنفاق.

بدورها، زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن مقاتلين اثنين خرجا من نفق شرق رفح عصر اليوم، قبل أن يتم قتلهما خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، بينما تمكن مقاتل ثالث من الاقتراب من مركبة عسكرية ولصق عبوة ناسفة بها.

وأضافت الهيئة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عقب الحادث قصفاً مدفعياً شرق رفح، تزامن مع غارات نفذتها مروحيات حربية على مناطق يُعتقد أن المقاتل الثالث انسحب إليها.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس اطلعا على تفاصيل التطورات الميدانية. ومن المتوقع، بحسب المصادر ذاتها، أن يجري نتنياهو وكاتس تقييماً أمنياً قريباً حول الوضع في المنطقة.

إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين حركة حماس مدينة رفح قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

حبة البركة

فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

توابل

5 توابل تحول الأكلات إلى طعم المطاعم

أول نوبة تشنج

لماذا قد تحدث أول نوبة تشنج في عمر 34 بدون تاريخ مرضي؟

بالصور

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

فيلم صوفيا
فيلم صوفيا
فيلم صوفيا

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد