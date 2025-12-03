حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية، توقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.. مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على مناطق من حلايب والشلاتين تكون فرص ضعيفة جدا على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

أضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 26 16

أكتوبر 26 16

بنهــــا 24 17

دمنهور 24 18

وادي النطرون 25 17

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 24 18

الزقازيق 25 18

شبين الكوم 24 17

طنطا 24 17

دمياط 23 16

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 15

العريش 24 11

رفح 24 15

رأس سدر 25 13

نخل 22 06

كاترين 16 05

الطور 25 15

طابا 23 13

شرم الشيخ 28 19

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 24 14

السلوم 22 15

سيوة 24 12

رأس غارب 26 17

الغردقة 27 17

سفاجا 27 18

مرسى علم 28 18

الشلاتين 27 22

حلايب 26 24

أبو رماد 27 22

رأس حدربة 26 24

الفيوم 25 13

بني سويف 25 12

المنيا 26 13

أسيوط 26 12

سوهاج 27 13

قنا 29 14

الأقصر 30 14

أسوان 30 16

الوادي الجديد 29 16

أبو سمبل 30 15

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 30 23

المدينة 30 17

الرياض 26 16

المنامة 27 22

أبوظبى 28 20

الدوحة 27 21

الكويت 25 15

دمشق 18 08

بيروت 23 19

عمان 19 09

القدس 19 10

غزة 23 17

بغداد 24 12

مسقط 28 22

صنعاء 22 06

الخرطوم 36 24

طرابلس 17 12

تونس 18 11

الجزائر 16 11

الرباط 19 08

نواكشوط 24 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 01-

إسطنبول 17 09

إسلام آباد 21 08

نيودلهى 22 09

جاكرتا 30 24

بكين 07 06-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 12 03

أثينا 17 12

روما 15 05

باريس 09 04

مدريد 10 05

برلين 04 01

لندن 09 03

مونتريال 03- 06-

موسكو 04 01

نيويورك 05 00

واشنطن 06 01-

أديس أبابا 24 10