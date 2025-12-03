قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب التمريض تبحث مع إتقان تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني

نقيب التمريض ورئيس اتقان
نقيب التمريض ورئيس اتقان
الديب أبوعلي

التقت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على مدار يومين، بالدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "اتقان"، بمقر الهيئة، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال نشر وترسيخ ثقافة الجودة داخل قطاع التمريض، وتعزيز الاعتماد المهني لمؤسسات التعليم والتدريب التمريضي، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو رفع كفاءة العنصر البشري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها نقابة التمريض لتنظيم المهنة وحماية حقوق أعضائها، وتوفير بيئة عمل مهنية وأخلاقية مناسبة، إلى جانب دعم جودة التعليم والتدريب التمريضي بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الشريكة، بما يضمن تطوير المنظومة التمريضية ورفع كفاءتها على أرض الواقع. 

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تفاصيل التعاون المؤسسي بين النقابة والهيئة، خاصة في ملف نشر ثقافة الجودة والاعتماد داخل مدارس ومعاهد التمريض، وإسهام النقابة في عمليات تحسين البرامج التعليمية ورفع مستويات التدريب العملي للطلاب.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود عن تقديرها للدكتور محمد موسى عمارة على جهوده المتواصلة في دعم منظومة التعليم التمريضي وترسيخ مبادئ الجودة داخل مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابة ناقشت المحاور الأساسية لبروتوكول التعاون مع هيئة اتقان، والذى يهدف إلى تطوير التعليم التمريضي ودعم مدارس التمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية والتى ستكون أول مدارس يتم اعتمادها، انطلاقًا من دور النقابة في إعداد كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصحي.

وشاركت الدكتورة كوثر محمود، اليوم، في ورشة عمل موسعة للتعريف بأهمية جودة التعليم الفني والتقني، بدعوة من الدكتور محمد موسى عمارة، حيث تناولت الورشة دور "اتقان" في وضع مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني في مصر، استنادًا إلى اللوائح المنظمة التي تحدد الإطار العام لهذه المؤشرات، مع مراجعتها دوريًا لضمان مواءمتها للمعايير الدولية.

واستعرضت الورشة مجموعة من المؤشرات الوطنية المعتمدة، من بينها؛ أهمية أنظمة ضمان الجودة لدى مقدمي خدمات التدريب المهني، والاستثمار في تدريب المعلمين والمدربين، ومعدلات المشاركة والإنجاز في برامج التعليم والتدريب المهني، ومعدل التوظيف للخريجين، وقياس مدى استخدام المهارات المكتسبة داخل بيئة العمل، ومعدل البطالة، ومدى شمول الفئات الضعيفة، وآليات تحديد الاحتياجات التدريبية في سوق العمل، والمخططات الهادفة لتعزيز الوصول إلى برامج التعليم والتدريب المهني.

وتطرقت الورشة أيضًا للإجابة عن تساؤل رئيسي: لماذا نضع مؤشرات وطنية لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني؟، حيث أوضح الخبراء أن هذه المؤشرات تسهم في إرساء نظام موضوعي لقياس الأداء يعتمد على بيانات دقيقة وقابلة للتحقق، وتحسين التخطيط وتوجيه الموارد نحو الأولويات، وتوفير أدلة كمية داعمة لصنع القرار والسياسات، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، وتمكين المقارنة العادلة بين مقدمي الخدمة، وقياس التقدم المحقق في الاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى دعم التعاون بين الجهات المعنية وجذب الشراكات والاستثمارات الدولية من خلال عرض صورة واضحة لمستوى الأداء الوطني.

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور محمد موسى عمارة الهيئة المصرية لضمان الجودة اتقان قطاع التمريض منظومة التعليم الفني التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

عمرو دياب

عمرو دياب يتربع على عرش الموسيقى العربية في 2025 كأفضل فنان وألبوم وأغنية

احمد فهمي وهنا الزاهد

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة وبسيطة

بالصور

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

فيلم صوفيا
فيلم صوفيا
فيلم صوفيا

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد