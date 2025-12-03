مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة لهذا العام، التي تضمّ ثلاثة من أبرز خبراء صناعة السينما الذين تؤكد خبراتهم الواسعة وأعمالهم الحائزة على جوائز مرموقة التزام المهرجان الراسخ بدعم مسيرة نمو المواهب السينمائية الناشئة.



وتضمّ لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة لعام 2025 الكاتبة والمخرجة الأردنية دارين سلّام (فيلم "فرحة") والممثلة السعودية نور الخضراء (فيلم "حوجن") والمنتج الدنماركي الحائز على جائزتي أوسكار كيم ماجنوسن (فيلم "هيليوم").



ويستفيد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من الخبرات الواسعة والمهارات الإبداعية العالية التي يتمتّع بها كلّ من أعضاء اللجنة الثلاثة لتقييم مجموعة الأفلام القصيرة المشاركة هذا العام، حيث يثري كلّ منهم هذه المسابقة عبر تطويع تجاربهم الغنية التي تتراوح بين السينما العربية المستقلّة وصناعة الأفلام الجديدة في المملكة العربية السعودية ومواهب صناعة الأفلام القصيرة التي تشتهر بها الدول الإسكندنافية.



تُعدّ مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة من أبرز أقسام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث تسلّط الضوء على نخبة من المواهب السينمائية البارزة من المملكة والعالم العربي، وقارتي أفريقيا وآسيا. وتقدّم دورة هذا العام من المهرجان المجموعة الأكبر من الأفلام القصيرة المشاركة لغاية اليوم، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن مجموعة دولية تضمّ مخرجين من فرنسا وتايوان وفلسطين، وكينيا وبوركينا فاسو والفلبين.



كما يحتفي برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة بمجموعة ناشئة من المخرجين السعوديين الموهوبين ويسهم في الارتقاء بالمشهد الإبداعي المتنامي في المملكة. ويضمّ هذا البرنامج مجموعة غنية من أفلام الحركة الحيّة والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والأعمال غير التقليدية، لتسليط الضوء على نسيج غني ومتنوّع من أساليب صناعة الأفلام والمواضيع والرؤى الثقافية الملهمة.