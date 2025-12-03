قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»

دارين سلام
دارين سلام
محمد نبيل

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة لهذا العام، التي تضمّ ثلاثة من أبرز خبراء صناعة السينما الذين تؤكد خبراتهم الواسعة وأعمالهم الحائزة على جوائز مرموقة التزام المهرجان الراسخ بدعم مسيرة نمو المواهب السينمائية الناشئة.
 

وتضمّ لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة لعام 2025 الكاتبة والمخرجة الأردنية دارين سلّام (فيلم "فرحة") والممثلة السعودية نور الخضراء (فيلم "حوجن") والمنتج الدنماركي الحائز على جائزتي أوسكار كيم ماجنوسن (فيلم "هيليوم"). 

ويستفيد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من الخبرات الواسعة والمهارات الإبداعية العالية التي يتمتّع بها كلّ من أعضاء اللجنة الثلاثة لتقييم مجموعة الأفلام القصيرة المشاركة هذا العام، حيث يثري كلّ منهم هذه المسابقة عبر تطويع تجاربهم الغنية التي تتراوح بين السينما العربية المستقلّة وصناعة الأفلام الجديدة في المملكة العربية السعودية ومواهب صناعة الأفلام القصيرة التي تشتهر بها الدول الإسكندنافية.
 

تُعدّ مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة من أبرز أقسام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث تسلّط الضوء على نخبة من المواهب السينمائية البارزة من المملكة والعالم العربي، وقارتي أفريقيا وآسيا. وتقدّم دورة هذا العام من المهرجان المجموعة الأكبر من الأفلام القصيرة المشاركة لغاية اليوم، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن مجموعة دولية تضمّ مخرجين من فرنسا وتايوان وفلسطين، وكينيا وبوركينا فاسو والفلبين. 

كما يحتفي برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة بمجموعة ناشئة من المخرجين السعوديين الموهوبين ويسهم في الارتقاء بالمشهد الإبداعي المتنامي في المملكة. ويضمّ هذا البرنامج مجموعة غنية من أفلام الحركة الحيّة والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والأعمال غير التقليدية، لتسليط الضوء على نسيج غني ومتنوّع من أساليب صناعة الأفلام والمواضيع والرؤى الثقافية الملهمة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد رافع المياه بالتجمع الخامس

بالصور

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

فيلم صوفيا
فيلم صوفيا
فيلم صوفيا

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد