حوادث

إحالة سائق مدرسة خاصة للجنايات بتهمة هتك عرض طالبة قاصر.. خاص

كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة سائق حافلة بإحدى المدارس الشهيرة في دائرة قسم التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض طالبة قاصر، وهي ابنة أحد المسؤولين في شركة مقاولات حكومية كبرى. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، أثناء عمله كسائق للحافلة المدرسية الخاصة بالمجني عليها، استغل صغر سنها وقام بالاعتداء عليها بالقوة، حيث أمسك وجهها وأجبرها على تقبيله دون إرادتها، رغم أنها لم تتجاوز الثامنة عشرة من العمر.

وينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لجريمة هتك العرض، والتي سيتم استعراضها من خلال هذا التقرير المقدم من "صدى البلد".

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

مدرسة النجمه الخامس طالبة المقاولين العرب هتك عرض طالبة هتك عرض طالبة بمدرسة بالتجمع الخامس التجمع الخامس نيابة القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
