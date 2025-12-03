قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: رعاية ذوي الهمم وتقديم الدعم الكامل لهم واجب ديني إنساني وطني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

احتفت وزارة الأوقاف باليوم العالمي لذوي الهمم، الذي يوافق 3 من ديسمبر من كل عام، مؤكدة أن رعاية ذوي الهمم وتقديم الدعم الكامل لهم واجب ديني إنساني وطني، فهم جزء أصيل من نسيج المجتمع، يتمتعون بما كفله لهم ديننا الحنيف ودستورنا من كرامة وحقوق.


توفير بيئة عمل ملائمة

وأكدت الأوقاف أنها جهودها العملية في تمكين أبنائها من الأئمة والعاملين من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة داخل المساجد والمنشآت التابعة لها.

قادرون باختلاف

وأثنت الأوقاف على النماذج المشرفة من ذوي الهمم الذين تميزوا في مجالات العلم والدعوة وخدمة المجتمع، مؤكدة استمرار تقديم الرعاية والدعم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة فرص المشاركة الفاعلة لهم في مسيرة بناء الوطن؛ بما يحقق فيهم معنى "قادرون باختلاف".

وتغتنم الوزارة هذه المناسبة لتجدد عزمها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من أبنائها ومن غيرهم، وترسيخ ثقافة التكافل والتراحم، والعمل على تمكينهم ودمجهم في كل صور الحياة بالمجتمع؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة وترسيخًا للقيم الإنسانية الراقية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأبناءها جميعًا من كل سوء.

علماء مسلمون من ذوي الإعاقة

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن 7 علماء مسلمين لم تمنعهم الإعاقة من التفوق والإبداع وتحدوا الإعاقة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وأضاف على فيسبوك: أن العلماء أولهم الإمام التابعي «محمد بن سرين» «صمم» وهو من كبار أئمة الفقه والحديث وعلم الفرائض.

وثاني الأئمة هو الإمام التابعي «عطاء بن أبي رباح» «إعاقة حركية»، وهو إمام أهل مكة الملقب بمفتي الحج وكان يتدافع على مجلسه آلاف من طلاب العلم.

 ثالت الأئمة يكون الإمام التابعي «عبد الرحمن بن هرمز« إعاقة حركية، وهو عالم القراءات وأحد شيوخ الإمام نافع المدني وأعلم الناس بأنساب العرب.

رابع الأئمة يكون الإمام قالُون «صمم»، وهو قارئ المدينة وإمام القراءات وإليه تنسب رواية قرآنية بسند متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف باسمه.

خامساً: الإمام التابعي "قتادة بن دعامة" «كف البصر»، وهو الحافظ المحدث الخبير بعلوم اللغة وأيام وأنساب العرب.

سادسًا: من العلماء المسلمين الذين تحدوا الإعاقة «الإمام الدوري» «كف البصر»، وهو أول من جمع القراءات وصنف فيها، وراوي الإمامين أبي عمرو والكسائي، وكان مقصد القرء لعلو سنده وإليه تنسب رواية قرآنية

سابعاً: الإمام الشاطبي «كف البصر»، وهو أحد كبار أئمة علم القراءات وصاحب أهم متونها «متن الشاطبية» وإمام الحديث والتفسير وعلوم اللغة.

اليوم العالمي لذوي الهمم ذوي الهمم وزارة الأوقاف الأوقاف النماذج المشرفة قادرون باختلاف

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة
نيسان Kait
مي عمر
لاروسي
