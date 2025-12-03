قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن 9 بحارة فلبينيين
وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
محمد نبيل

 يخصص مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جلسة حوارية مرتقبة للفنانة مي عمر خلال دورته الخامسة مساء 7 من شهر ديسمبر الجاري بجانب كل من أمير المصري ولبلبة من مصر، عدد مهم من الأسماء الدولية منهم آيشواريا راي باتشان، وادريان برودي، وشون بيكر، وجيانكارلو اسبوزيتو، جيسيكا البا، وآنا دي ارماس.

قدمت مي عمر مسلسل “إش إش” في موسم رمضان الماضي عن قصة صعود راقصة، وسوف تتاح لها الفرصة للتحدث مع جمهور المهرجان السعودي عن أهم المحطات في مشوارها الفني سواء في الدراما التلفزيونية أو السينمائية بحضور زوجها المخرج محمد سامي.

فرضت مي اسمها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة واستطاعت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، أن تقدم أدوار متنوّعة، ما جعلها من الممثلات اللواتي يحظين بمتابعة واسعة في العالم العربي، وتعتبر الجلسة فرصة كبيرة لها للتعبير عن نفسها وكشف تفاصيل لأول مرة عن طريقة عملها على الشخصيات التي ظهرت فيها على الشاشة.


أمير المصري
أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، بدأ مشواره الفني بأعمال لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي مثل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها، ثم انتقل إلى العالمية ليشارك في الفيلم السينمائي Lost in Londen للنجم الشهير وودي هارلسون. ثم تصدر أمير المصري المشهد ببطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية. قدم أمير المصري بعد ذلك مجموعة من الأعمال الناجحة علي الصعيد المحلي والعالمي حيث شارك في بطولة مسلسل The One ، وجسد شخصية محمد الفايد في المسلسل الأميركي العالمي The Crown ، والمسلسل البريطاني SAS Rogue Heroes، و حصد أمير المصري ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني In Camera في 2023 الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي ثم مهرجان لندن السينمائي وينافس حالياً في دور العرض في المملكة المتحدة وأوروبا. 
كما شارك أمير بفيلمه Club Zero للخرجه جاسيكا هاوسنر في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، كما كان له ظهور خاص في فيلم A hunting in Venice، وينتظر أمير المصري عرض الفيلم العالمي Giant والذي يسرد قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد. وعلى الصعيد المحلي قدم بطولة فيلم ريستا وهاشتاج جوزني وشارك في بطولة مسلسلات مثل الاختيار ٣ الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك ومسلسل مليحة. وينتظر عرض فيلم قصص بطولة أمير المصري ونيللي كريم وإخراج أبو بكر شوقي.


لبلبة
لبلبة" ممثّلة، ومغنّية، وفنّانة استعراضيّة مصريّة شهيرة، بدأت مسيرتها الفنّيّة كطفلة معجزة في السّينما المصريّة في منتصف خمسينيّات القرن الماضي. اكتشفها المخرج "نيازي مصطفى" لمهاراتها في التّقليد وهي في الخامسة من عمرها، واشتهرت باسم "لبلبة" الّذي يعني "السّريعة والذّكيّة". ظهرت في أكثر من 100 فيلم، وسجّلت 268 أغنية، وعملت تحت إدارة أهمّ المخرجين المصريّين مثل "يوسف شاهين"، و"عاطف الطّيب". حصدت العديد من الجوائز على مدار مسيرتها المهنيّة الحافلة، بما في ذلك جائزة عن دورها الدّراميّ في فيلم "ليلة ساخنة" عام 1995. وهي ستتواجد في المهرجان لتقديم فيلم "جوازة ولا جنازة".
 

يحظى المهرجان باهتمام دولي واسع نظرا لاستقطابه نجوم السينما العالميين والمخرجين المرموقين من مختلف دول العالم. وتتميز دوراته بعروض السجادة الحمراء التي تجمع نخبة من الفنانين، اضافة الى تقديم مجموعة متنوعة من الافلام التي تشمل الانتاجات الجديدة والاعمال الكلاسيكية المرممة والافلام المستقلة. ويواصل مهرجان البحر الاحمر تعزيز مكانته على الخريطة العالمية كحدث سينمائي يجمع بين الاحتفاء بالفن السابع ودعم صناعة السينما في المنطقة.

مي عمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي المخرج محمد سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

حملات لضبط المخالفات بالشيخ زايد

حملات صباحية ومسائية لضبط العشوائية والاستجابة الفورية لشكاوى السكان بالشيخ زايد.. صور

إزالة المخالفات بمدينة بدر

جهاز مدينة بدر: إغلاق وحدة سكنية بسبب تحويلها إلى سنتر تعليمي بدون ترخيص.. صور

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

بالصور

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

لاروسي
لاروسي
لاروسي

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد