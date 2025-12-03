إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

يخصص مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جلسة حوارية مرتقبة للفنانة مي عمر خلال دورته الخامسة مساء 7 من شهر ديسمبر الجاري بجانب كل من أمير المصري ولبلبة من مصر، عدد مهم من الأسماء الدولية منهم آيشواريا راي باتشان، وادريان برودي، وشون بيكر، وجيانكارلو اسبوزيتو، جيسيكا البا، وآنا دي ارماس.



قدمت مي عمر مسلسل “إش إش” في موسم رمضان الماضي عن قصة صعود راقصة، وسوف تتاح لها الفرصة للتحدث مع جمهور المهرجان السعودي عن أهم المحطات في مشوارها الفني سواء في الدراما التلفزيونية أو السينمائية بحضور زوجها المخرج محمد سامي.



فرضت مي اسمها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة واستطاعت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، أن تقدم أدوار متنوّعة، ما جعلها من الممثلات اللواتي يحظين بمتابعة واسعة في العالم العربي، وتعتبر الجلسة فرصة كبيرة لها للتعبير عن نفسها وكشف تفاصيل لأول مرة عن طريقة عملها على الشخصيات التي ظهرت فيها على الشاشة.



أمير المصري

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، بدأ مشواره الفني بأعمال لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي مثل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها، ثم انتقل إلى العالمية ليشارك في الفيلم السينمائي Lost in Londen للنجم الشهير وودي هارلسون. ثم تصدر أمير المصري المشهد ببطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية. قدم أمير المصري بعد ذلك مجموعة من الأعمال الناجحة علي الصعيد المحلي والعالمي حيث شارك في بطولة مسلسل The One ، وجسد شخصية محمد الفايد في المسلسل الأميركي العالمي The Crown ، والمسلسل البريطاني SAS Rogue Heroes، و حصد أمير المصري ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني In Camera في 2023 الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي ثم مهرجان لندن السينمائي وينافس حالياً في دور العرض في المملكة المتحدة وأوروبا.

كما شارك أمير بفيلمه Club Zero للخرجه جاسيكا هاوسنر في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، كما كان له ظهور خاص في فيلم A hunting in Venice، وينتظر أمير المصري عرض الفيلم العالمي Giant والذي يسرد قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد. وعلى الصعيد المحلي قدم بطولة فيلم ريستا وهاشتاج جوزني وشارك في بطولة مسلسلات مثل الاختيار ٣ الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك ومسلسل مليحة. وينتظر عرض فيلم قصص بطولة أمير المصري ونيللي كريم وإخراج أبو بكر شوقي.



لبلبة

لبلبة" ممثّلة، ومغنّية، وفنّانة استعراضيّة مصريّة شهيرة، بدأت مسيرتها الفنّيّة كطفلة معجزة في السّينما المصريّة في منتصف خمسينيّات القرن الماضي. اكتشفها المخرج "نيازي مصطفى" لمهاراتها في التّقليد وهي في الخامسة من عمرها، واشتهرت باسم "لبلبة" الّذي يعني "السّريعة والذّكيّة". ظهرت في أكثر من 100 فيلم، وسجّلت 268 أغنية، وعملت تحت إدارة أهمّ المخرجين المصريّين مثل "يوسف شاهين"، و"عاطف الطّيب". حصدت العديد من الجوائز على مدار مسيرتها المهنيّة الحافلة، بما في ذلك جائزة عن دورها الدّراميّ في فيلم "ليلة ساخنة" عام 1995. وهي ستتواجد في المهرجان لتقديم فيلم "جوازة ولا جنازة".



يحظى المهرجان باهتمام دولي واسع نظرا لاستقطابه نجوم السينما العالميين والمخرجين المرموقين من مختلف دول العالم. وتتميز دوراته بعروض السجادة الحمراء التي تجمع نخبة من الفنانين، اضافة الى تقديم مجموعة متنوعة من الافلام التي تشمل الانتاجات الجديدة والاعمال الكلاسيكية المرممة والافلام المستقلة. ويواصل مهرجان البحر الاحمر تعزيز مكانته على الخريطة العالمية كحدث سينمائي يجمع بين الاحتفاء بالفن السابع ودعم صناعة السينما في المنطقة.