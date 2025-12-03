إسرائيل تشن غارات جوية على خان يونس جنوب قطاع غزة

شنّت طائرات إسرائيلية مسيرة عدة غارات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث أفاد شهود عيان وسلطات طبية بسقوط ضحايا.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أربع غارات استهدفت مناطق غربية من المدينة، بما في ذلك خيام نازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن سقوط مصابين وشهداء.

وأكد مستشفى الكويت التخصصي استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم طفلان جراء القصف.

وفي تصريح رسمي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن الغارات على خان يونس في أعقاب حادثة وقعت في رفح.

وتواصل الطواقم الطبية المحلية جهودها لإسعاف المُصابين وتقديم الدعم للمتضررين من القصف.