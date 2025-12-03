قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
قائد القوات البحرية: تعاون مع ألمانيا في تصنيع لنشات الصواريخ.. ونصنع الفرقاطة ميكو 200 في مصر
اجتماع أمني طارئ في تل أبيب لبحث الرد على حادثة رفح وتصعيد عسكري في غزة
أخبار البلد

سعر الجنيه الذهب اليوم ومصنعية الجرامات في السوق.. متابعة لحظية لحركة المعدن النفيس
عبد الفتاح تركي

سعر الجنيه الذهب اليوم .. شهد سوق الذهب في مصر حالة من المتابعة الدقيقة من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع التقلبات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية على المستويين المحلي والعالمي. 

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب اليوم يجيء ضمن أكثر المؤشرات التي تحظى باهتمام واسع، نظرًا لارتباطه المباشر بقرارات الادخار والاستثمار لدى شرائح كبيرة من المصريين.

واقرأ أيضًا:

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وسجّل السوق المحلي اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب بعد موجة من التذبذب التي جاءت متأثرة بالتغيرات العالمية في سعر الأوقية، إلى جانب تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما جعل متابعة السعر ضرورة لكل من يفكر في البيع أو الشراء خلال هذه الفترة.

استقرار أسعار الذهب في السوق المصري

تشير البيانات المتاحة إلى أن تعاملات اليوم شهدت ثباتًا ملحوظًا في أسعار الجرامات المختلفة، إلى جانب استقرار سعر الجنيه الذهب اليوم في محال الصاغة، وذلك وسط حالة من الترقب لتأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

الذهب يستقر في آسيا بعد قفزة حادة بدعم من تراجع الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

هذا الهدوء يجيء بعد أيام من الارتفاع والانخفاض المتتابع الذي أربك حسابات الكثير من المتعاملين في سوق الذهب.

العوامل المؤثرة على سعر الجنيه الذهب اليوم

يتحدد سعر الجنيه الذهب اليوم وفق مجموعة من المحركات الأساسية التي تراقبها شعبة الذهب باستمرار، ومن أبرزها:

سعر الذهب عالميًا بالدولار: إذ ترتبط الأسواق المحلية مباشرة بحركة البورصات العالمية التي تحدد سعر الأوقية، وهو المؤشر الرئيسي لسعر الذهب في العالم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس فورًا على أسعار الذهب، سواء في الارتفاع أو الانخفاض.

حجم المعروض من الذهب داخل السوق المحلي: زيادة المعروض أو نقصانه قد يدفع الأسعار للتحرك وفقًا لتوازنات العرض والطلب.

وتؤكد شعبة الذهب أن هذه العوامل مجتمعة تُسهم في رسم المشهد السعري اليومي للمعدن النفيس، ما يجعل متابعة التطورات الاقتصادية ضرورية للراغبين في اتخاذ قرار استثماري سليم.

الذهب يواصل خسائره متأثرا بقوة الدولار

سعر الجنيه الذهب اليوم وتأثير المصنعية

على الرغم من أن سعر الجنيه الذهب يُحسب عادة على أساس قيمة الذهب عيار 21، فإنه يضاف إليه مصنعية تختلف من محل صاغة لآخر. وتتراوح المصنعية في الأغلب بين 100 و150 جنيهًا، وتشمل تكاليف التصنيع والسبك والطباعة. ويؤكد خبراء الذهب أن اختلاف المصنعية بين التجار يرجع إلى جودة التشطيب والعلامة التجارية ونوعية المصانع التي أنتجت الجنيه.

ويظل الذهب عيار 21 هو المعيار الأول المحدد لقيمة الجنيه الذهب في السوق المصري، باعتباره العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين.

التوقعات المستقبلية لسعر الجنيه الذهب اليوم

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في سعر الجنيه الذهب خلال الفترة المقبلة، مع وجود احتمالات لارتفاع طفيف إذا ما سجلت الأوقية العالمية زيادة جديدة أو شهد سعر الدولار المحلي تغيرات ملحوظة.

ويرى الخبراء أن الفترة المقبلة قد تشهد تذبذبًا محدودًا في الأسعار نتيجة التحركات المرتقبة في الأسواق العالمية، ويُنصح المتعاملون بمتابعة الأسعار يوميًا قبل اتخاذ أي قرار بالشراء أو البيع.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم بالجرام والجنيه الذهب

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 6400 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21: 5600 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18: 4800 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم: 44800 جنيه

ويُعد هذا المستوى السعري مؤشرًا على استقرار نسبي مقارنة بالأيام الماضية.

تأثير سعر الجنيه الذهب اليوم على حركة السوق

أوضحت شركات الذهب ومتخصصو سوق المعادن الثمينة أن استقرار سعر الجنيه الذهب اليوم ساهم في عودة الحركة الطبيعية نسبيًا داخل محال الصاغة، خاصة مع ارتفاع الطلب على الجنيه الذهب باعتباره وسيلة ادخارية مضمونة لدى كثير من المواطنين.

كما أكد الخبراء أن موسم الأعياد والمناسبات يزيد عادة من الإقبال على شراء الجنيه الذهب، سواء بغرض الادخار أو الاستخدام كهدية قيمة، ما يدفع العديد إلى متابعة السعر بشكل مستمر لتحديد أفضل توقيت للشراء.

ويشير المتخصصون إلى أن أي تغييرات تحدث على مستوى سعر الأوقية عالميًا تنعكس في السوق المصري خلال ساعات قليلة، ما يجعل السوق في حالة ترقب دائم للتطورات الخارجية التي قد تسبب تحركات مفاجئة في الأسعار.

الذهب الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط

حملة مُكبرة لرفع الإشغالات من شوارع العياط لتسهيل الحركة المرورية

محافظة دمياط

إطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط.. ورأس البر أول مدينة خالية من الكربون

اسعاف ارشيفيه

مصرع صغير بعد تناوله حبة الغلة في الوادي الجديد

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

