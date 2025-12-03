قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي: 

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6406 جنيهات

أقل سعر بيع: 6423 جنيها 

متوسط السعر 6417 جنيها 

 سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء جرام الذهب عيار 21: 5605 جنيهات

أقل سعر بيع: 5620 جنيها 

متوسط السعر: 5615 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4804 جنيهات 

أقل سعر بيع: 4817 جنيها 

متوسط السعر: 4812 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3736 جنيها 

أقل سعر بيع: 3746 جنيها

متوسط السعر: 3742 جنيها 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 44912 جنيها 

أقل سعر بيع: 45560 جنيها 

متوسط السعر: 45236 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري الأربعاء 3 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 200130 جنيها

سعر البيع : 198885 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4216.74 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

