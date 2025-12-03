قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

الحاجة سبيلة
الحاجة سبيلة
يارا أمين

نعى صندوق تحيا مصر ببالغ الحزن والأسى، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، المغفور لها بإذن الله الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، مؤكدًا أنها كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية التي جسدت قيم الرحمة والتراحم في أبهى صورها.

وأكد الصندوق في بيانه اعتزازه بالمشاركة الغالية للفقيدة ودورها الإنساني الذي ترك أثرًا طيبًا، مقدمًا خالص العزاء لأسرتها الكريمة، وداعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وكانت "سبيلة" قد تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر وكذلك بمصوغات ذهبية، والتقى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى تكريما لها على ما فعلته.

وأكدت الحاجة "سبيلة" - لـ"صدى البلد" - "أن مصر فى قلبها وتحبها كثيرا"، مؤكدة أنها ستتبرع بمبلغ مليون جنيه خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن لقاءها بالرئيس السيسى دفعها لتقديم الأكثر، مضيفة: "أن مصر تستحق كل الحب والتضحية".

صندوق تحيا مصر الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة الحاجة سبيلة الرئيس عبد الفتاح السيسى

