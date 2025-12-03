أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ما بين الصعود والهبوط الطفيف ، تشهد اسعار الذهب تذبذبا كبيرا ويتابع المواطنون بشكل يومي أسعار الذهب و سعر جرام الذهب عيار21 باعتباره الأكثر طلباً وشراءً بين أعيرة الذهب .





استقرار مؤقت في سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة ترقب واسعة لصدور بيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تقدم إشارات أوضح بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.





اسعار الذهب الليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 ديسمبر

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم في مصر في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء ٣ ديسمبر ..

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6400 جنيها، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5600 جنيه، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 4800 جنيه، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.



سعر الجنيه الذهب اليوم

ويعتبر الجنيه الذهب الأكثر طلبا وشراء حيث يعر وسيلة امتى للاستثمار في الذهب على المدى البعيد ، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء نحو. 44800 جنيه .