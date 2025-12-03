رئيس الوزراء: نستهدف خفض الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار كل عام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في لجنة الدين وضعنا مسهدفات منها حجم الإقتراض وكيف يتم تخفيض الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الجزء الاكبر من زيادة حجم الدين، كان الاقتراض بعملات أخرى غير الدولار ومنها اليورو، ولو انخفض سعر الدولار امام اليورو يبدأ رقم الدين في الزيادة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن الجزء الكبر من الدين والزيارة الرقمية التي حدثت نتيجة ان الدولار ضعف أمام الدولار وبعض العملات ألأخرى، مؤكدا أنه من المحتمل مع قوة الدولار، ينخفض رقم الدينن تلقائيا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن تركيزنا على خفض الدين الخارجي، مؤكدا أنه نعمل بخطة واضحة على الأقل في كل عام تخفيض الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار.