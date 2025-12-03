«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور

احتفلت شركة مصر للطيران باليوم العالمي لذوي الهمم والذى يوافق 3 ديسمبر داخل مطار القاهرة الدولي ، حيث ارتدى موظفو العلاقات العامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بادجات تحمل شعار المناسبة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع المسافرين في أجواء إنسانية تعكس اهتمام الشركة بهذه الفئة المهمة وتقديرها لدورهم في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار التزام الناقل الوطني المصري الدائم بتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وراحة لجميع عملائها وحرصها على تعزيز مبدأ الدمج المجتمعي وتوفير خدمات متنوعة تراعي احتياجات الركاب محدودي الحركة وخاصة من ذوى الهمم.



وفي خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم، خصصت مصر للطيران منطقة بجوار كاونترات 354 – 355 بصالة السفر لخدمة ركاب محدودي الحركة (PRM)، مجهّزة بكرسي متحرك ومقاعد ثابتة، وتتميز بقربها من مدخل الجوازات ومنطقة انتظار سيارات الجولف، كما توفر الشركة سيارات الجولف لنقلهم بسهولة إلى بوابات السفر، إلى جانب مكتب مخصص بمبنى الركاب 3 بجوار مكتب المبيعات لاستقبالهم وتقديم المساعدة اللازمة، وفى نفس السياق، وبالتعاون مع إدارة الجوازات، تم تخصيص مدخل خاص لإنهاء إجراءات سفر ووصول ركاب محدودي الحركة، بما يضمن لهم تجربة سفر سلسلة وسريعة في مرحلتي السفر والوصول.