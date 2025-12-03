اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تفاصيل جديدة في ملف انتقال الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري، مؤكدًا أن الأهلي يتحرك بقوة لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالجواد، خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون" على قناة "أون سبورت"، إن سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي والمشرف العام على الكرة، استغل وجوده في المغرب لحضور مباراة الفريق أمام الجيش الملكي، وعقد اجتماعًا مهمًا مع وكيل اللاعب وممثليه.

وأوضح أن الأهلي وضع أمام اللاعب عرضًا يمتد لأربع سنوات ونصف، على أن يتقاضى بلعمري 800 ألف دولار في الموسم الأول، مع زيادة تدريجية سنويًا، بينما يستعد النادي لتقديم 500 ألف دولار لنادي الرجاء مقابل شراء المدة المتبقية في عقده، مؤكدًا أن النادي المغربي لا يمانع في التفاوض والرحيل حال الاتفاق على التفاصيل المالية.

وأشار عبدالجواد إلى أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي بعد، إذ طلب تأجيل القرار لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لرغبته في انتظار ما قد يصله من عروض أوروبية في حال تألقه مع المنتخب المغربي، رغم امتلاكه عروضًا من أندية في قطر والإمارات.

وأكد الإعلامي أن رغبة اللاعب في انتظار البطولة تُعدّ العقبة الوحيدة أمام الأهلي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الإدارة الحمراء مستمرة في التفاوض وسط قناعة فنية تامة بأن بلعمري سيكون أحد أهم صفقات الموسم إذا اكتمل الاتفاق.