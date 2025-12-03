هل ابتلاع بقايا الطعام في الصلاة يُبطلها .. اعرف الموقف الشرعي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم المضمضة بعد تناول الطعام قبل أداء الصلاة، وما إذا كان عدم المضمضة يؤثر في صحة الصلاة؟.

وفي ردّه على هذا السؤال، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المضمضة ليست واجبة لمجرد الأكل قبل الصلاة، وإنما تجب فقط إذا وُجدت بقايا طعام في الفم، لأن بقاءها قد يعرّض المصلي لابتلاعها أثناء الصلاة، وهو أمر يبطل الصلاة كون الأكل والشرب من مبطلاتها بإجماع أهل العلم.

وبيّن ممدوح أن الشريعة اعتبرت الفضلات الدقيقة الموجودة بين الأسنان من الأمور المعفو عنها، لأنها لا تُعد أكلًا حقيقيًا ولا تُقصد بالأكل، ولذلك لا تبطل الصلاة ولا الصيام، بشرط ألا يتعمد المصلي ابتلاعها، أما إذا ابتلعها سهوًا، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

ونبه إلى أن الأفضل للمسلم أن يتمضمض بعد الطعام إذا كان قد توضأ مسبقًا حتى يزيل آثار الطعام، أما إذا لم يكن قد توضأ أصلًا فلا إثم ولا واجب عليه في هذا الأمر.

وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء حول حكم المضمضة لمن أكل بعد الوضوء، فأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، بأن الأكل والشرب لا يُنقضان الوضوء مطلقًا، وأن من توضأ ثم أكل فوضوؤه لا يزال صحيحًا، ولا يجب عليه إعادة الوضوء.

وأكد “عبد السميع” أن اختلاف العلماء حول حكم المضمضة في الوضوء مسألة فقهية قديمة؛ فبعضهم اعتبرها واجبة لأنها من أجزاء الوجه، وبعضهم رأى أنها غير واجبة وأن غسل الوجه كافٍ، إلا أن السلف الصالح نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على المضمضة والاستنشاق في وضوئه، مما يجعلها من السنن المؤكدة.

كما تناول الدكتور أحمد ممدوح مسألة أخرى تتعلق بأفعال المصلّي داخل الصلاة، مؤكدًا أن الفقه الإسلامي يميز بين الأفعال المأمور بها كالسجود والركوع، وبين الأفعال غير المطلوبة فإذا قام المصلي بأفعال ليست من جنس العبادة الأساسية، كالتفات يمينًا أو يسارًا، أو النظر في الساعة، أو التقدم خطوة للأمام، فإن كثرة هذه الأفعال وتواليها قد تبطل الصلاة، لأنها تخرج المصلي عن هيئة الخشوع والطمأنينة، أما إذا كانت يسيرة فالصلاة صحيحة.

وأكد ممدوح أن العلماء وضعوا قاعدة تضبط هذا التفريق بين القليل والكثير من الأفعال، وهي: "ما لم يُحدَّد له قدر في الشريعة مع تعلق حكم به، يُرجع في تحديده إلى العرف".

وبالتالي فإن ما يعتبره الناس فعلًا كثيرًا يشوش على الصلاة يُعد مبطلًا، وما سواه لا يؤثر.

وبذلك تكون دار الإفتاء قد جمعت أحكامًا مهمة في موضوع المضمضة بعد الطعام، وحكم بقايا الطعام في الفم، وأثر الأفعال الزائدة على صحة الصلاة، موضحة الحدود الفقهية التي ينبغي للمسلم مراعاتها حفاظًا على صحة صلاته.