هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
تتطلب علما ودقة.. أمين دار الإفتاء يحدد معايير صياغة الفتاوى الشرعية

أحمد سعيد

أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الدار وعلى رأسها المفتي الدكتور نظير عياد، تسعى باستمرار إلى بناء وتأهيل كوادر قادرة على الاجتهاد الرشيد والتعامل مع قضايا العصر بمنهجية علمية متوازنة، مشددًا على أهمية الصياغة العلمية للفتوى كمسؤولية كبيرة تتطلب فهمًا دقيقًا للواقع ومعرفة متقنة بالفقه والتراث.

أمين الفتوى: صياغة الفتاوى الشرعية مسؤولية كبيرة تتطلب علمًا ودقة ومراعاة للواقع

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن عملية صياغة الفتوى تتطلب مهارة عالية لترجمة الفهم الفقهي إلى كلام واضح ومنضبط، بما يتيح للمستفتي العمل بالفتوى دون أي اضطراب، سواء في الفهم أو التطبيق، مؤكدًا أن الدقة في الصياغة تلعب دورًا حيويًا في توصيل الحكم الشرعي بطريقة سليمة وعملية.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي "مهارات صياغة الفتاوى الشرعية" استمر 30 ساعة موزعة على 20 محاضرة، وشارك فيه لفيف من الأكاديميين والعلماء بالجامعة الأزهرية ودار الإفتاء المصرية، وتم خلاله تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بصياغة الفتوى والبعد الأخلاقي الواجب مراعاته، بالإضافة إلى التدريب على أحدث تقنيات البحث والمعرفة، بما في ذلك المكتبات الإلكترونية وأنظمة إدارة المعرفة مثل نظام "نوشن"، لدعم عملية البحث وبناء قواعد البيانات.

وأكد أن البرنامج ركز أيضًا على التفرقة الدقيقة بين دلالات الألفاظ من النواحي الشرعية واللغوية والعرفية، مع مراعاة مقامات الخطاب الإفائي، لاختيار الألفاظ المناسبة لسياق السؤال وحالة المستفتي، لضمان وضوح الإجابة ومنع أي لبس، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تضمن صوغ فتوى متوازنة تراعي الدين والواقع معًا.

وأكد على أن مثل هذه البرامج التدريبية تعكس حرص دار الإفتاء على تطوير مهارات الباحثين وأمناء الفتوى بما يسهم في تقديم خدمة شرعية دقيقة وموثوقة للمواطنين، مع مراعاة التطورات التكنولوجية واحتياجات العصر.

الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء صياغة الفتاوى الشرعية صياغة الفتاوى

