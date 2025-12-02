مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص يقول فيه: «أنا أخويا وصاحبي بيلعبوا لعبة مراهنة، ولما جيت أعاتبهم زعلوا مني ومارضيوش يكلموني.. كده أنا غلطان ولا لأ؟».

ما حكم المراهنات الإلكترونية؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن من رأى منكرًا فعليه أن يغيره بما يقدر عليه من الوسائل المشروعة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره».

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء «أنت مش هتضرب، ولا لك سلطة إنك تعاقب حد، لكن ليك الوعظ الحسن والتنبيه والكلام بالحسنى فقط»، مؤكدًا أن السائل لم يخطئ في نصيحته.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المراهنات محرمة شرعًا، حتى وإن كسب منها صاحبها مالًا، موضحًا أن الربح الناتج عنها يدخل في باب المال الحرام، ولا ينبغي للمسلم أن يفرح به أو يفاخر به، لأنها من صور المقامرات المنهي عنها.

حكم المراهنات في الإسلام

وكان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أكد أن القمار محرم في الإسلام لما فيه من ظلم ومخاطرة، مستشهداً بقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". وأوضح أن القمار يؤدي إلى الإدمان وخراب البيوت، حيث خسر العديد من الأشخاص ممتلكاتهم وانتهى بهم الأمر إلى السجن بسبب ذلك.

وخلال تصريحات سابقة، أشار الدكتور علي جمعة إلى أن الفضاء السيبراني أدخل أشكالاً جديدة من القمار، مثل الألعاب الإلكترونية، الدردشة، المسابقات، والمراهنات، التي أصبحت تستغل شهوات النفس ودوافع الانتقام، فضلاً عن جوانب ثقافية واقتصادية.

وفيما يتعلق بـ المراهنات على المباريات الرياضية، أوضح أن الرياضة في حد ذاتها مباحة، ولكن المراهنات عليها غير جائزة شرعاً، مؤكداً أن “اللعب على المشاريب” يدخل في دائرة الحرام.