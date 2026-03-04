أمها ولعت في جثتها.. العثور على رضيعة متفحمه بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض العثور على طفلة رضيعة جثة هامدة، إذ تبين تخلص والدتها منها بقرية المناجاة الكبرى التابعة لدائرة مركز الحسينية وتم التحفظ علي المتهمة وجار عرضها علي النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بالعثور على جثة طفلة متفحمة إثر نشوب حريق في كمية من القمامة أمام أحد المنازل بقرية المناجاة الكبرى بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفلة تدعى "نورهان م. ج. ع" وتبلغ من العمر 4 أشهر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها "شيرين ع. ع. ع"، 31 سنة، ربة منزل مقيمة بذات القرية إذ قامت بإشعال النيران في القمامة المجاورة للمنزل ثم ألقت طفلتها بداخلها.

وبسؤال والد المتهمة، أفاد بأن ابنته تعاني من حالة نفسية وتتلقى العلاج لدى أحد الأطباء وتم ضبط المتهمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 978 إداري مركز الحسينية لسنة 2026.