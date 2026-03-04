قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزمات العالمية ليست شماعة للربح.. دعوة برلمانية لإحكام السيطرة على الأسواق
لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أمها ولعت في جثتها.. العثور على رضيعة متفحمه بالشرقية

محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض العثور على طفلة رضيعة جثة هامدة، إذ تبين تخلص والدتها منها بقرية المناجاة الكبرى التابعة لدائرة مركز الحسينية وتم التحفظ علي المتهمة وجار عرضها علي النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بالعثور على جثة طفلة متفحمة إثر نشوب حريق في كمية من القمامة أمام أحد المنازل بقرية المناجاة الكبرى بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفلة تدعى "نورهان م. ج. ع" وتبلغ من العمر 4 أشهر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها "شيرين ع. ع. ع"، 31 سنة، ربة منزل مقيمة بذات القرية إذ قامت بإشعال النيران في القمامة المجاورة للمنزل ثم ألقت طفلتها بداخلها.

وبسؤال والد المتهمة، أفاد بأن ابنته تعاني من حالة نفسية وتتلقى العلاج لدى أحد الأطباء وتم ضبط المتهمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 978 إداري مركز الحسينية لسنة 2026.

بالشرقية الأجهزة الأمنية مركز الحسينية العثور علي طفلة رضيعه جثة

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

