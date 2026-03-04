ماكرون يدعو نتنياهو إلى الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية والامتناع عن شن هجوم بري

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم /الأربعاء/، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى "الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية والامتناع عن شن هجوم بري"، مشددا على أهمية عودة جميع الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وكتب ماكرون - في منشور على منصة "إكس" - أنه تحدث، اليوم إلى كل من: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، لبحث "الوضع المقلق للغاية" في لبنان.

وتابع : "دعوت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية والامتناع عن شن هجوم بري، من المهم أن تعود الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد ماكرون أن فرنسا ستواصل ، بالتنسيق مع شركائها، دعم جهود القوات المسلحة اللبنانية، حتى تتمكن من أداء مهامها السيادية على أكمل وجه، ووضع حد لما وصفه بـ"التهديد الذي يشكله حزب الله".

وأضاف "أكدت مجددا على ضرورة أن يوقف فورا حزب الله هجماته على إسرائيل وخارجها"، معتبرا أن استراتيجية التصعيد هذه خطأ فادح يعرض المنطقة بأكملها للخطر.

وأعلن أن فرنسا ستتخذ خطوات فورية لدعم النازحين اللبنانيين استجابة للأزمة الإنسانية في جنوب لبنان، مشددا على أن تضامن بلاده مع الشعب اللبناني والتزامها بالاستقرار الإقليمي يظلان في صلب تحركها.