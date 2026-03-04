قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

توفير 1874 فرصة عمل داخل 8 مصانع وشركات بالقطاع الخاص بالشرقية

فرص عمل
فرص عمل
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل بالشرقية في توفير (١٨٧٤) فرصة عمل شاغرة للشباب داخل (٨) مصانع وشركات بالقطاع الخاص ليُدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياه كريمة.

أوضح المحافظ أن مديرية العمل تسعي جاهدة في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا السياق أوضح خالد الشيخ وكيل الوزارة العمل بالشرقية قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته لافتاً أنه تم توفير ( ١٨٧٤) وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بمركز فاقوس ومدينة العاشر من رمضان و الصالحية.

وللتعرف على الوظائف الشاغرة التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية العمل بالشرقية

