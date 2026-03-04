تقديم التيسيرات اللازمة للحلول.. إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 373 طلباً وشكوى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين دون تمييز ، في إطار الحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة للجميع ، لضمان حصول كل مواطن على حقه في عرض مشكلته ومتابعة حلها ، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

وفى هذا الإطار ، أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن فريق عمل الإدارة إستقبل (٣٧٣) طلباً وشكوى على مدار شهر فبراير الماضى، مؤكداً تقديم كافة التيسيرات اللازمة والحلول المناسبة ، وفقاً للإمكانات المتاحة، بالتواصل مع الجهات المختصة بنسبة تنفيذ بلغت (١٠٠٪).

اضاف المحافظ أن باب إدارة خدمة المواطنين مفتوحًا للجميع، وأن حل مشكلات المواطن هو جوهر العمل التنفيذي، مؤكداً أن التواصل المباشر والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة يظل السبيل الأهم لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمة مميزة تليق بأهالي محافظة الشرقية.