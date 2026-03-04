قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وحدات السكان بالشرقية تنفذ 18 مبادرة توعوية وقافلتين طبيتين

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن التوسع في المبادرات والأنشطة التوعوية يعكس إهتمام الدولة ببناء وعي حقيقي داخل الأسرة المصرية قائلاً أن الإستثمار في الإنسان هو الطريق المختصر لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

من جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ أهمية استمرار عقد الندوات والإجتماعات وتنفيذ القوافل الطبية والدينية والتوعوية مما يُساهم على نشر المفاهيم الصحيحة وتقليل الآثار السلبية للزيادة السكانية دعماً لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

وفي هذا السياق أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالشرقية إلى أن الوحدة  نفذت 18 مبادرة توعوية وقافلتين طبيتين خلال أسبوعين لدعم الوعي المجتمعي لأبناء المحافظة ، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات والمتنوعة وذلك تحت اشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة وبالتنسيق مع المديريات الخدمية (التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري – الصحة – الأوقاف – مكتبة مصر العامة – وحدات تكافؤ الفرص – حماية الطفل – حقوق الإنسان – جامعة الزقازيق – فرع ثقافة الشرقية – المجلس القومي للمرأة) .

وأضافت مديرة وحدة السكان أن الأنشطة استهدفت رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتمكين المراهقين والشباب من الجنسين وزيادة نسب الإلتحاق بالتعليم قبل الجامعي وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة واستقرارها ودعم المشاركة المجتمعية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

