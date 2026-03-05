النائب العام يستقبل عددا من أطفال مستشفى 57357 على مأدبة إفطار

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام بإشراف مكتب حماية الطفل وبحضور لفيف من قيادات النيابة العامة، عددًا من الأطفال من بينهم أطفال مستشفى (٥٧٣٥٧) لعلاج سرطان الأطفال، يرافقهم مجموعة من القائمين على رعايتهم، وذلك على مأدبة إفطار أقامتها النيابة العامة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

رحّب النائب العام بالأطفال، معربًا عن بالغ تقديره للدور الإنساني الذي تضطلع به المستشفى في رعاية الأطفال وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم، ومؤكدًا حرص النيابة العامة على المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات الإنسانية التي تعزز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.

وخلال الزيارة قدم النائب العام وقيادات النيابة العامة الهدايا للأطفال، كما تسلم هدية تذكارية تحمل صورة الزيارة السابقة للنيابة العامة للمستشفى.

وسادت أجواء من الود والبهجة خلال اللقاء، حيث تبادل النائب العام الحديث مع الأطفال، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق.