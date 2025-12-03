مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ19 المُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

ساعتان وينطلق ماراثون الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل؛ وذلك بعد انتهاء التصويت بالخارج أمس.

ورصد مندوبو وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية صباح اليوم الأربعاء بعدد من اللجان الانتخابية - تكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، استعداداً لبدء عملية التصويت في التاسعة صباحاً.

كما رصد مندوبو (أ ش أ) قيام رجال الشرطة بتمشيط الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.

وفي السياق ذاته، قام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت بدء التصويت في الدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.

وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة ان وجدت، يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، بينما تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

وتشمل الدوائر الانتخابية الـ19 الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة، الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت، الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة والدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام.

كما تشمل الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور، والدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص، والدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، والدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، والدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح، والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم والدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي.