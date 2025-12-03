شوّهت سُمعتي بالفعل.. الرئيس الكولومبي يتوعّد ترامب: لا تقترب من سيادتنا لأنك ستوقظ النمر

وجّه الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو تحذيرًا شديد اللهجة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب التصريحات العنيفة المتبادلة بين واشنطن وبوجوتا خلال الأيام الماضية والمتعلّقة بإمكانية التدخل العسكري الأمريكي ضد كولومبيا.

بيترو يحذر ترامب

وأكد الرئيس الكولومبي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه منذ تولّيه الرئاسة عام 2022 دمّر 18 ألفًا و400 مختبر "دون صواريخ"، مضيفًا: "تعال معي وسأعلّمك كيف ندمرها؛ مختبر كل 40 دقيقة. لكن لا تهدّد سيادتنا، لأنك ستوقظ النمر. مهاجمة سيادتنا يعني إعلان الحرب. لا تضرّ بعلاقات دبلوماسية استمرت قرنين."

وقال بيترو مخاطبًا ترامب: "لقد شوّهت سمعتي بالفعل، فلا تواصل السير في هذا الطريق. وإذا كانت هناك دولة ساهمت في منع آلاف الأطنان من الكوكايين من الوصول إلى المستهلكين في أميركا الشمالية، فهي كولومبيا."

ترامب يهدد بضرب كولومبيا

يُذكر أن ترامب بحث، خلال اجتماع أمس الثلاثاء، إمكانية توجيه ضربات إلى كولومبيا في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بالمخدرات، قائلًا: "أسمع أن كولومبيا، بلد كولومبيا، تصنع الكوكايين. لديهم مصانع كوكايين، حسنًا؟ ثم يبيعون لنا كوكايينهم... أي شخص يفعل ذلك ويبيعه في بلادنا سيكون هدفًا للهجوم... وليس فنزويلا فقط."

وردّ بيترو على تصريحات ترامب بدعوته إلى زيارة كولومبيا ليشهد "تدمير تسعة مختبرات مخدرات يوميًا لمنع وصول الكوكايين إلى الولايات المتحدة."