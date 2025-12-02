قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الإنتهاء من تجهيز 139 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في الدائرة الثالثة بأسيوط

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتهاء المحافظة من جميع الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثالثة التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى، والمقرر إعادة إجرائها من جديد يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.

جاهزية جميع الجهات التنفيذية والأمنية

وقال محافظ أسيوط في تصريحاته، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عقدت بكامل تشكيلها، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظة، وذلك لمتابعة اللمسات النهائية والتأكد من جاهزية جميع الجهات التنفيذية والأمنية، بما يضمن تنظيم عملية انتخابية حضارية تعكس مكانة أسيوط ووعي أبنائها، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

 18 مرشحًا بالنظام الفردي

وأوضح المحافظ أن الدائرة الثالثة تشمل مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 798 ألف و839 ناخبًا، وتم تجهيز 117 مركزًا انتخابيًا يضم 139 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة واحدة مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية ويخوض المنافسة في هذه الدائرة، 18 مرشحًا بالنظام الفردي، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية تقديم كل سبل الدعم لضمان عملية انتخابية منظمة وشفافة وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه اللواء هشام أبوالنصر رؤساء المراكز والوحدات المحلية المعنية بتكثيف المرور الميداني على المقار الانتخابية داخل الدائرة؛ لمراجعة جاهزيتها من حيث النظافة والإنارة والتهوية وتسهيل حركة الدخول والخروج، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن وميسر للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم توفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان للتخفيف على الناخبين، إلى جانب التنسيق مع شركات المرافق لتوفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى الانتهاء من خطط التأمين الشامل للمقار الانتخابية بالتعاون الكامل مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من خلال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين في الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية ورسالة دعم لمسيرة البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان الجاهزية الكاملة وتوفير كل عوامل الراحة للمواطنين، بما يليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

أسيوط انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

خالد الغندور

القادم أصعب.. تعليق صادم من خالد الغندور بعد تعادل منتخب مصر والكويت

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2005

«أهلي 2005» يتعادل مع الاتحاد سلبيًّا في دوري الجمهورية للشباب

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009

«أهلي 2009» يتعادل مع طلائع الجيش في بطولة الجمهورية

بالصور

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الفرنسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الفرنسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الفرنسي في معرض إيديكس 2025

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

منظومة حارس 2
منظومة حارس 2
منظومة حارس 2

فيديو

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد