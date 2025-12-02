الإنتهاء من تجهيز 139 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في الدائرة الثالثة بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتهاء المحافظة من جميع الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثالثة التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى، والمقرر إعادة إجرائها من جديد يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.

جاهزية جميع الجهات التنفيذية والأمنية

وقال محافظ أسيوط في تصريحاته، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عقدت بكامل تشكيلها، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظة، وذلك لمتابعة اللمسات النهائية والتأكد من جاهزية جميع الجهات التنفيذية والأمنية، بما يضمن تنظيم عملية انتخابية حضارية تعكس مكانة أسيوط ووعي أبنائها، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

18 مرشحًا بالنظام الفردي

وأوضح المحافظ أن الدائرة الثالثة تشمل مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 798 ألف و839 ناخبًا، وتم تجهيز 117 مركزًا انتخابيًا يضم 139 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة واحدة مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية ويخوض المنافسة في هذه الدائرة، 18 مرشحًا بالنظام الفردي، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية تقديم كل سبل الدعم لضمان عملية انتخابية منظمة وشفافة وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه اللواء هشام أبوالنصر رؤساء المراكز والوحدات المحلية المعنية بتكثيف المرور الميداني على المقار الانتخابية داخل الدائرة؛ لمراجعة جاهزيتها من حيث النظافة والإنارة والتهوية وتسهيل حركة الدخول والخروج، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن وميسر للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم توفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان للتخفيف على الناخبين، إلى جانب التنسيق مع شركات المرافق لتوفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى الانتهاء من خطط التأمين الشامل للمقار الانتخابية بالتعاون الكامل مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من خلال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين في الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية ورسالة دعم لمسيرة البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان الجاهزية الكاملة وتوفير كل عوامل الراحة للمواطنين، بما يليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.