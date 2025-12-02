محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بأبوتيج لتجميع أكثر من 9 أطنان سولار وبيعها في السوق السوداء

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطة وقود بمركز أبوتيج لقيامها بتجميع كميات من السولار المدعم تجاوزت 9 أطنان تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بفرض الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ضبط محطة الوقود المخالفة وبحوزتها 9,991 لتر سولار دون وجه حق

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين، وبمشاركة المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وفرق التفتيش بالمديرية (عز محمد عبد الرحمن، محمد بكر، وماهر صبحي)، أسفرت عن ضبط محطة الوقود المخالفة وبحوزتها 9,991 لتر سولار دون وجه حق، كما تم تحرير محضر آخر لعدم صلاحية دهانات بإجمالي 500 عبوة، بالإضافة إلى محضر ضد محل أدوية بيطرية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف المحافظ إنه جاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع التحفظ على المضبوطات، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار في المواد البترولية أو التلاعب بحقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الجهود لضبط أسواق الوقود ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يضمن توافر السولار والبوتاجاز للمواطنين بشكل مستمر ووفق الأسعار الرسمية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى تخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، عبر الخط الساخن (114) أو أرقام المحافظة (2135858/088 – 2135727/088)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.