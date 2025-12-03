بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»

انطلقت حملة مفاجئة بقيادة المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وذلك بعد سلسلة طويلة من التحذيرات والإنذارات التي تجاهلها المخالفون، ظنًا منهم أن يد القانون لن تطالهم.

وفي إطار فرض سيادة القانون وضبط الشارع والقضاء على أي مظهر من مظاهر العشوائية، أعلن جهاز تنمية مدينة بدر أنه تم تنفيذ حملة مكبرة وحاسمة، أسفرت عن مصادرة عدد 17 توكتوكًا مخالفًا، بعد سلسلة من الإنذارات والتحذيرات التي لم يلتزم بها أصحاب تلك المركبات.

تحرّكت فرق التنمية بقيادة المهندس حسن الخياط، نائب رئيس الجهاز للتنمية، مدعومة بإدارة الأمن بقيادة ياسر عبدالله ومحمد الزهري، لتبدأ مطاردة حاسمة في المحاور الرئيسية. وبعد تحركات سريعة ومحكمة، تم الإمساك بـ17 مركبة توكتوك كانت تعمل بالمدينة قبل أن تُصادر بالكامل.

كما تم ضبط سيارة تستخدم في جمع المخلفات بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى عدد 2 تورسيكل مخالف، حاول سائقه الهرب قبل أن تتم محاصرته وإيقافه على الفور.

وأكد المهندس السيد أمين أن المعركة ضد المخالفات مستمرة، وأن الجهاز لن يسمح بعودة الفوضى، قائلًا: “لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون… وكل من يتجاوز سيواجه مصير التكاتك المصادرة”.

وتابع المهندس السيد أمين، رئيس الجهاز: “الإنذارات كانت واضحة… ومن يتجاوز بعد التحذير يتحمل العواقب، وحملة اليوم رسالة لأي أحد يظن أنه يستطيع الهرب”.