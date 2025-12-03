قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل
غلق وتشميع مركز تجميل بعد ضبط «طبيبة وهمية» تُجري عمليات خطرة بالإسماعيلية
إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء
ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان
وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه
«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»
بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف
عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي
توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء
نتنياهو يكشف لـ «ترامب» عراقيل إبرام اتفاق أمني مع سوريا
تحقيقات وملفات

ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان

ندوة توعوية
ندوة توعوية
أحمد العيسوي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد انتشار أنباء تزعم إصدار جامعة حلوان قرارًا بفصل أحد أساتذة كلية الآداب وتعيين الفنان سامح حسين عضوًا بهيئة التدريس بدلاً منه. ورغم سرعة انتشار الخبر، جاء رد الجامعة والفنان نفسه ليضع النقاط فوق الحروف وينهي سلسلة من الشائعات التي أثارت استياء عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

شائعة التعيين تثير غضبًا على مواقع التواصل

بدأت الأزمة مع تداول منشورات تفيد قيام جامعة حلوان بفصل أستاذ مادة النقد الأدبي الحديث وتعيين الفنان سامح حسين بدلاً منه. وانتشرت الصور التي ظهر فيها الفنان داخل الجامعة، مصحوبة بتعليقات تشكك في آلية التعيين في الجامعات، وهو ما انعكس على نقاشات حادة عبر مواقع التواصل.

هذه الأخبار دفعت الجامعة للتحرك سريعًا وإصدار بيان رسمي لنفي ما تردد وشرح حقيقة زيارة الفنان للجامعة.

جامعة حلوان.. زيارة تكريمية ضمن ندوة توعوية

في بيانها الرسمي، أكدت جامعة حلوان أن الفنان سامح حسين لم يُعيَّن في أي منصب أكاديمي، وإنما تمت استضافته ضمن ندوة توعوية بعنوان: "دور الفن في الوعي بالقضايا الاجتماعية"، حيث كرّمته الجامعة تقديرًا لمحتواه الفني والإعلامي الذي يحمل رسائل إيجابية تحث على الأخلاق والقيم الوطنية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن دعوة الفنان جاءت في إطار التعاون مع شخصيات مؤثرة لتوصيل رسائل هادفة للطلاب. كما أشار إلى وجود توجه لإنتاج محتوى توعوي مرئي يشارك فيه حسين لتحفيز الطلاب وتنمية وعيهم تجاه قضايا المجتمع.

سامح حسين يرد.. لم أتلقَّ أي عرض للتعيين

من جانبه، خرج الفنان سامح حسين عن صمته وأصدر بيانًا عبر حساباته الرسمية، أكد فيه أن وجوده داخل الجامعة كان ضمن لقاء مفتوح مع الطلاب ضمن الفعاليات الثقافية. وأعرب عن اعتزازه بجامعة حلوان التي تخرج فيها من قسم المسرح بكلية الآداب بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس.

وأضاف أنه تفاجأ بالجدل المُثار حول تعيينه أكاديميًا، نافياً تمامًا "عرض الأمر عليه" أو وجود أي نية للجامعة في هذا الاتجاه. وشرح أن حديثه مع رئيس الجامعة قبل الندوة كان حول أساليب التعليم الحديثة التي تعتمد على دمج الخبراء والممارسين في العملية التعليمية، دون أن يكون ذلك تعيينًا رسميًا.

وأكد حسين استعداده للعمل كمدرب أو محاضر زائر في مجال تخصصه لدعم الطلاب.

إشادة رئاسية بالفنان وبرنامجه "قطايف"

وكان الفنان سامح حسين قد حظي خلال العام الماضي بإشادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح برنامجه "قطايف"، الذي تناول موضوعات اجتماعية بروح خفيفة ورسائل قيمية أثنى عليها الجمهور. وخلال إفطار القوات المسلحة بشهر رمضان، عبّر الرئيس عن تقديره للبرنامج وأهمية ما يقدمه من قيم تربوية وأخلاقية.

وفي تصريحات سابقة، أوضح حسين أنه كان مترددًا في البداية بشأن تقديم البرنامج لأنه يميل للطابع الاجتماعي والديني، لكنه وافق بعد قراءة الحلقات، مؤكدًا أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه رغم عدم وجود دعاية.

نبذة عن الفنان سامح حسين

ولد سامح حسين عام 1975، ودرس في كلية الحقوق ثم الآداب قبل أن يتخرج في مركز الإبداع بدار الأوبرا. بدأت شهرته من خلال مسلسل "راجل وست ستات"، وحقق انطلاقة قوية في السينما مع الفنان أحمد مكي في فيلم "إتش دبور". ثم شارك في عدة أعمال سينمائية ناجحة منها: "لخمة رأس", "قصة الحي الشعبي", و*"إوعى وشك"*.

في الختام، تبقى الواقعة مثالًا واضحًا على خطورة تداول الشائعات عبر مواقع التواصل دون التحقق من مصادرها، وعلى ضرورة فهم سياق الأحداث قبل نشرها. فبينما انتشرت رواية خاطئة حول "تعيين" الفنان سامح حسين، جاء رد الجامعة والفنان ليؤكد أن ما جرى لم يكن سوى ندوة تكريمية تحولت إلى مادة للجدل الإلكتروني.

طريقة عمل البسكويت باليانسون
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
ـ عصير التوت البري:
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
