احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل

رغم أن المكرونة تُعد من أكثر الأطباق تداولًا حول العالم، فإن خبراء التغذية يحذرون من عادات شائعة في طهيها قد تشكّل خطرًا على الصحة عند تكرارها دون وعي. وفي هذا السياق، كشفت خبيرة التغذية «نغم طنوس» عن معلومات صادمة تتعلق بوجود مواد قد تكون سامة في المكرونة، إلى جانب مخاطر إعادة استخدام ماء السلق، مؤكدة ضرورة الانتباه للطرق الصحيحة في التحضير.

جلايفوسات.. مادة زراعية قد تجد طريقها إلى طبقك

توضح «طنوس» أن المكرونة مصنوعة من القمح وقد يحتوي العديد من أنواعها على بقايا من مادة جلايفوسات، وهو مبيد أعشاب يُستخدم بكثرة خلال مراحل الزراعة، مشيرة إلى أن بعض الدراسات العلمية تربط هذه المادة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، خاصة الأورام اللمفاوية وغير ذلك من المشكلات الصحية.

وتضيف الخبيرة أن "استخدام ماء سلق المكرونة في الصلصات أو عند طهي أطباق أخرى قد يعني انتقال ما تبقى من هذه المادة — إن وجدت — إلى الطعام مباشرة، ما يجعل من الأفضل تجنب استخدام ماء السلق نهائيًا".

الملح والمواد الكيميائية في ماء الصنبور.. خطر آخر غير متوقع

تتفق تصريحات «طنوس» مع نتائج دراسات أخرى أجرتها جامعة ساوث كارولينا، حيث وجد الباحثون أن دمج الملح المعالج باليود مع ماء الصنبور الغني بالكلور قد يؤدي إلى تكوّن مركّبات ضارة تُعرف باسم المنتجات الثانوية للتطهير باليود (DBPs).

وتشير الأبحاث إلى أن هذه المركّبات قد تكون مرتبطة بـ:

زيادة مخاطر السرطان

تلف الكبد

انخفاض نشاط الجهاز العصبي

وللحد من هذه المركبات، توصي الأبحاث بـ:

غلي الماء بدون غطاء حتى تتطاير المواد المعالجة

تصفية ماء السلق بالكامل

إضافة الملح المعالج باليود بعد الطهي وليس قبله

استخدام ملح غير معالج باليود إذا لزم الأمر إضافته أثناء الغلي

مخاطر المعكرونة والأرز المخزن لعدة أيام

إلى جانب ذلك، كشفت دراسة حديثة عن خطر آخر يرتبط بالمعكرونة والأرز عند تخزينهما لعدة أيام. إذ يمكن أن تتكاثر فيهما بكتيريا خطيرة تُسمى Bacillus cereus، وهي بكتيريا قادرة على البقاء في بيئات متنوعة، وتتسبب في تسمم غذائي شديد قد يصل — في بعض الحالات النادرة — إلى الوفاة.

وشهد عام 2005 حالة مأساوية تُوفي فيها طفل بعد تناول معكرونة مُحضرة قبل أربعة أيام، ما دفع الخبراء للتحذير من تخزين هذه الأطعمة لأكثر من يومين، وضرورة حفظها في الثلاجة بشكل صحيح وإعادة تسخينها جيدًا قبل الأكل.

ما الذي يجب فعله لحماية صحتك؟

يوصي الخبراء بمجموعة نصائح أساسية: