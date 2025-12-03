قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل
غلق وتشميع مركز تجميل بعد ضبط «طبيبة وهمية» تُجري عمليات خطرة بالإسماعيلية
إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء
ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان
وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه
«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»
بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف
عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي
توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء
نتنياهو يكشف لـ «ترامب» عراقيل إبرام اتفاق أمني مع سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل

احذر هذه الأفعال عند سلق المكرونة.. مواد سامة ومركّبات مسرطنة| تفاصيل
احذر هذه الأفعال عند سلق المكرونة.. مواد سامة ومركّبات مسرطنة| تفاصيل
ولاء خنيزي

رغم أن المكرونة تُعد من أكثر الأطباق تداولًا حول العالم، فإن خبراء التغذية يحذرون من عادات شائعة في طهيها قد تشكّل خطرًا على الصحة عند تكرارها دون وعي. وفي هذا السياق، كشفت خبيرة التغذية «نغم طنوس» عن معلومات صادمة تتعلق بوجود مواد قد تكون سامة في المكرونة، إلى جانب مخاطر إعادة استخدام ماء السلق، مؤكدة ضرورة الانتباه للطرق الصحيحة في التحضير.

جلايفوسات.. مادة زراعية قد تجد طريقها إلى طبقك

توضح «طنوس» أن المكرونة مصنوعة من القمح وقد يحتوي العديد من أنواعها على بقايا من مادة جلايفوسات، وهو مبيد أعشاب يُستخدم بكثرة خلال مراحل الزراعة، مشيرة إلى أن بعض الدراسات العلمية تربط هذه المادة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، خاصة الأورام اللمفاوية وغير ذلك من المشكلات الصحية.

وتضيف الخبيرة أن "استخدام ماء سلق المكرونة في الصلصات أو عند طهي أطباق أخرى قد يعني انتقال ما تبقى من هذه المادة — إن وجدت — إلى الطعام مباشرة، ما يجعل من الأفضل تجنب استخدام ماء السلق نهائيًا".

الملح والمواد الكيميائية في ماء الصنبور.. خطر آخر غير متوقع

تتفق تصريحات «طنوس» مع نتائج دراسات أخرى أجرتها جامعة ساوث كارولينا، حيث وجد الباحثون أن دمج الملح المعالج باليود مع ماء الصنبور الغني بالكلور قد يؤدي إلى تكوّن مركّبات ضارة تُعرف باسم المنتجات الثانوية للتطهير باليود (DBPs).

وتشير الأبحاث إلى أن هذه المركّبات قد تكون مرتبطة بـ:

  • زيادة مخاطر السرطان
  • تلف الكبد
  • انخفاض نشاط الجهاز العصبي

وللحد من هذه المركبات، توصي الأبحاث بـ:

  • غلي الماء بدون غطاء حتى تتطاير المواد المعالجة
  • تصفية ماء السلق بالكامل
  • إضافة الملح المعالج باليود بعد الطهي وليس قبله
  • استخدام ملح غير معالج باليود إذا لزم الأمر إضافته أثناء الغلي

مخاطر المعكرونة والأرز المخزن لعدة أيام

إلى جانب ذلك، كشفت دراسة حديثة عن خطر آخر يرتبط بالمعكرونة والأرز عند تخزينهما لعدة أيام. إذ يمكن أن تتكاثر فيهما بكتيريا خطيرة تُسمى Bacillus cereus، وهي بكتيريا قادرة على البقاء في بيئات متنوعة، وتتسبب في تسمم غذائي شديد قد يصل — في بعض الحالات النادرة — إلى الوفاة.

وشهد عام 2005 حالة مأساوية تُوفي فيها طفل بعد تناول معكرونة مُحضرة قبل أربعة أيام، ما دفع الخبراء للتحذير من تخزين هذه الأطعمة لأكثر من يومين، وضرورة حفظها في الثلاجة بشكل صحيح وإعادة تسخينها جيدًا قبل الأكل.

ما الذي يجب فعله لحماية صحتك؟

يوصي الخبراء بمجموعة نصائح أساسية:

  • تجنب إعادة استخدام ماء سلق المعكرونة تمامًا
  • استخدام معكرونة من مصادر موثوقة
  • تجنب إضافة الملح في بداية الغلي إذا كان الماء من الصنبور
  • عدم ترك الأرز أو المعكرونة المطبوخة لأكثر من يومين خارج التجميد
  • الاستعانة ببدائل صحية لماء السلق مثل مرق الخضار 
المكرونة المعكرونة ماء سلق المكرونة ماء سلق المعكرونة سلق المعكرونة سلق المكرونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين

تذاكر المترو

وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

أيمن الحجار: الله جعل الحافظين للقرآن الكريم أهلًا لمحبته وخصوصيته

الشيخ عويضة عثمان

أمين الإفتاء: قول "لا أدري" ليس عيبا بل منهج العلماء الكبار

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية ينظم ندوة علمية حول الحفاظ على الآثار.. غدًا

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد