تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

توفي السباح يوسف محمد في نادي الزهور عقب تعرضه لحالة إغماء خلال تواجده فى منافسات بطولة الجمهورية وعقب نقله إلي مستشفي دار الفؤاد بمدينة نصر.



وينشر صدي البلد تفاصيل صادمة في وفاة لاعب السباحة بالزهور:

شارك السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور للسباحة في منافسات 50 متر ظهر في بطولة الجمهورية تحت 12 سنة



وبعد القفز في المياه سقط السباح للأسفل وسريعا تدخل المنقذين بإخراج اللاعب ومسؤولي الإسعاف والإدارة الطبية وتم إخراج اللاعب مباشرة.



توفي السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور بعد تعرضه لحالة إغماء خلال منافسات بطولة الجمهورية.



اتحاد السباحة أعلن في البداية دخول السباح يوسف محمد لمستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج



الأهالي أكدوا على تواجد اللاعب في حمام السباحة لدقائق بعد تعرضه للإغماء



التوجه بالسباح يوسف محمد لمستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر



الأهالي أكدوا عدم وجود إسعافات أولية داخل نادي الزهور لإنقاذ السباح يوسف أيمن



بعد ساعتين أعلن اتحاد السباحة وفاة السباح يوسف أيمن



أعلن بعدها نادي الزهور الحداد علي السباح يوسف أيمن لمدة 3 أيام



بيان نادي الزهور

يتقدم مجلس ادارة الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء والمواساة في وفاة اللاعب يوسف محمد سباح نادي الزهور، الذي وافته المنية منذ قليل عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.



وتقدم الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.



وأعلن الاتحاد المصري للسباحة، الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور.