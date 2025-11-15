قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الأرجنتين: إصابة 22 شخصا جراء انفجار بمنطقة صناعية في بوينس آيرس
التضامن: صرف تكافل وكرامة عن نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يكرم 65 متميزًا بالسباحة خلال زيارته لنادي الشبان المسيحية

إيهاب عمر

كرم اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، 65 سباحًا وسباحة من المتميزين بنادي الشبان المسيحية بحي شرق مدينة أسيوط، تقديرًا لإنجازاتهم وحصولهم على نجوم معتمدة من الاتحاد المصري للسباحة، وذلك خلال احتفالية احتضنها النادي وسط حضور جماهيري يعكس اهتمام المحافظة بالموهوبين ودعم الحركة الرياضية.

حضر الاحتفال المهندس سامي أرميا ناشد رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أحمد عبدالرحيم وكيل وزارة الزراعة، والمهندس هاني ثروت مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، وأمل جميل مدير عام الإعلام والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من رواده.

 إعادة تنظيم منظومة جمع المخلفات

وخلال الزيارة، التقى محافظ أسيوط بعدد من رواد النادي وأعضائه، حيث دارت مناقشات موسعة حول أبرز القضايا التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها ملف النظافة وأوضح أن المحافظة بدأت إعادة تنظيم منظومة جمع المخلفات من خلال شركات وجمعيات أهلية، مشيرًا إلى تخصيص أماكن لتلك الجهات داخل مصنع تدوير القمامة بمنقباد لفرز المخلفات للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة.

 تجميل الشوارع ودعم جهود الأحياء

ودعا المحافظ المواطنين ورواد النادي إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تجميل الشوارع ودعم جهود الأحياء، مؤكدًا إطلاق مسابقة لاختيار أفضل حي وقرية ومركز لتحفيز الوحدات المحلية على تحسين مستوى الخدمات.

كما استعرض المحافظ آخر تطورات خطة الرصف الجارية، لافتًا إلى تطبيق فكرة جديدة بترك متر جانبي على الطرق الحديثة لتركيب بلاط الإنترلوك كممر مخصص لكابلات المرافق، بما يضمن عدم تكسير طبقات الأسفلت مستقبلًا كما أشار إلى استمرار العمل في مد كابلات الفايبر إلى مدارس القرى والمراكز لتحسين خدمة الإنترنت ودعم العملية التعليمية.

 تخصيص موقع بقرية إسكندرية التحرير ليكون حاضنة مؤقتة للحيوانات

وفيما يتعلق بملف الكلاب الضالة، أعلن المحافظ تخصيص موقع بقرية إسكندرية التحرير ليكون حاضنة مؤقتة للحيوانات، يتم فيها تنفيذ إجراءات التعقيم والتطعيم، إلى جانب تخصيص مساحة 1000 متر مربع لإحدى الجمعيات لإنشاء مأوى متكامل وفق الاشتراطات البيئية والإنسانية.

وتطرق اللواء هشام أبوالنصر إلى المشروعات التي يجري الانتهاء منها بالمحافظة، مشيرًا إلى قرب افتتاح مركز تدريب الحرف اليدوية والتراثية "خان الخليلي" بأسيوط ليكون منصة لإحياء الصناعات التقليدية. كما نوه إلى مشروع منفذ المنتجات أسفل كوبري فيصل، الذي يجري تنفيذه ليصبح سوقًا متخصصًا لعرض وتسويق منتجات المحافظة والجمعيات والأسر المنتجة، دعمًا لجهود التمكين الاقتصادي.

أسيوط 65 سباحًا نادي الشبان المسيحية الاتحاد المصري للسباحة منظومة جمع المخلفات مصنع تدوير القمامة

