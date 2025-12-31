قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

طارق الشيخ ومسلم
طارق الشيخ ومسلم
تقى الجيزاوي

طرحت ms production دويتو جديد بعنوان "كله فيك" جمع بين النجم طارق الشيخ والنجم مسلم، في تعاون فني لاقى تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور.
الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، بينما تولى مصطفى السويفي مهمة الإنتاج والإخراج، لتخرج في صورة فنية متكاملة عكست رؤية واضحة وتعاونًا ناجحًا بين صناع العمل.


وتميزت كله فيك بأداء خاص ومختلف لكل من طارق الشيخ ومسلم، حيث أظهر كل منهما بصمته الفنية المميزة، ما ساهم في جذب انتباه الجمهور وتحقيق صدى إيجابي منذ طرحها.
 

وتقول كلمات الأغنية : عيال قلوبها سوده واخدينها عن عن سايقينها اوي علينا شايفيني اون ذا ران 26 جايه بأسوء محدثين، كلها عاملالك رانج روفر في الدرى توكيل شاهين صاحبي باصصلي في خيري ويقول ماتشدني، ليه الكوكب شايفني معمار المرشدي، شكل العشم معاه جاي بخسراه وده، ده الشيء ان زاد عن حده بيتقلب ضده ياخلق، كله فيك واللي جاي كاب كيك، هغرق معاكوا زي تايتنيك مافيكوش سالك وكله زمبلك ابعدوا عني، مايغركش العدد وكثرهم باقة الرجوله خلصت عندهم، مبدئ لا يتجزأ منهم ابجني تجدني تقيل عليك وكله عارف كده المكنه يا ابني عندي مفوته، نستنى ايه من الناس وعكهم يتعبوا في قلبي، شايلكم حاجات ماتتنسيش وامسكوا عالعقل عشان مابجيش بتقول كلام وعادي ماهزنيش سندال من صغري، عرفت ناس بجد يتقالهم شابو كدب وخيانه وغش واهو كله زي اخوه، عمري ما قابلت حد من على طبلية أبو، ده في عيد ميلادي جم عشان ياكلوا بس الجاتوه، مالوش لزوم اعيد بس ياريته طمرعيطت كتير في حياتي وعيطت البصل، قالوا صاحبك دراعك وانا راضي بالقدر، طب كنت فين يا دراعي جاله تمزق عضل كله فيك واللي جاي كاب كيك، هغرق معاكوا زي تايتنيك مافيكوش سالك، وكله زمبلك ابعدوا عني، مايغركش العدد وكثرهم باقة الرجولة خلصت عندهم، مبدئ لا يتجزأ منهم ابجني تجدني.

طارق الشيخ مسلم اغانى طارق الشيخ اغاني مسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى ضيف إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة هذا الموعد

رامز جلال

بالشعر الأبيض.. رامز جلال يؤدي مناسك العمرة

وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز

وائل عبد العزيز يمازح رضوى الشربيني بعد حديثها عن ياسمين عبد العزيز

بالصور

فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v

سيارة مايكل شوماخر
سيارة مايكل شوماخر
سيارة مايكل شوماخر

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد