«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

طرحت ms production دويتو جديد بعنوان "كله فيك" جمع بين النجم طارق الشيخ والنجم مسلم، في تعاون فني لاقى تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، بينما تولى مصطفى السويفي مهمة الإنتاج والإخراج، لتخرج في صورة فنية متكاملة عكست رؤية واضحة وتعاونًا ناجحًا بين صناع العمل.



وتميزت كله فيك بأداء خاص ومختلف لكل من طارق الشيخ ومسلم، حيث أظهر كل منهما بصمته الفنية المميزة، ما ساهم في جذب انتباه الجمهور وتحقيق صدى إيجابي منذ طرحها.



وتقول كلمات الأغنية : عيال قلوبها سوده واخدينها عن عن سايقينها اوي علينا شايفيني اون ذا ران 26 جايه بأسوء محدثين، كلها عاملالك رانج روفر في الدرى توكيل شاهين صاحبي باصصلي في خيري ويقول ماتشدني، ليه الكوكب شايفني معمار المرشدي، شكل العشم معاه جاي بخسراه وده، ده الشيء ان زاد عن حده بيتقلب ضده ياخلق، كله فيك واللي جاي كاب كيك، هغرق معاكوا زي تايتنيك مافيكوش سالك وكله زمبلك ابعدوا عني، مايغركش العدد وكثرهم باقة الرجوله خلصت عندهم، مبدئ لا يتجزأ منهم ابجني تجدني تقيل عليك وكله عارف كده المكنه يا ابني عندي مفوته، نستنى ايه من الناس وعكهم يتعبوا في قلبي، شايلكم حاجات ماتتنسيش وامسكوا عالعقل عشان مابجيش بتقول كلام وعادي ماهزنيش سندال من صغري، عرفت ناس بجد يتقالهم شابو كدب وخيانه وغش واهو كله زي اخوه، عمري ما قابلت حد من على طبلية أبو، ده في عيد ميلادي جم عشان ياكلوا بس الجاتوه، مالوش لزوم اعيد بس ياريته طمرعيطت كتير في حياتي وعيطت البصل، قالوا صاحبك دراعك وانا راضي بالقدر، طب كنت فين يا دراعي جاله تمزق عضل كله فيك واللي جاي كاب كيك، هغرق معاكوا زي تايتنيك مافيكوش سالك، وكله زمبلك ابعدوا عني، مايغركش العدد وكثرهم باقة الرجولة خلصت عندهم، مبدئ لا يتجزأ منهم ابجني تجدني.