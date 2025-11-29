بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية

طالب مطرب المهرجانات مسلم، الدعاء لزوجته يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب مسلم عبر حسابه الشخصي على ستوري انستجرام: “اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .. يارب احفظها ليا بحبها أوي يارب”.

مسلم على انستجرام

وأعلن مؤدي المهرجانات مسلم عودته رسمياً لزوجته البلوجر يارا تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وشارك مسلم فيديو له مع زوجته وعلق قائلاً:"هي اولي فعلا عندي من اي حد مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".

وفاجأ مؤدي المهرجانات مسلم زوجته يارا تامر بخاتم هدية احتفالا بعودتهم مجددا.

وشاركت يارا تامر جمهورها صورا للخاتم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام و علقت قائلة:طول عمرك بتجبلي هدايا حلوه اوي يا حبيبي بس الهديه دي مميزه عندي جدا واحلي مفاجأة عملتها لي .. بحبك اوي يا مسلم.

وكانت قد أثارت آية زكريا شقيقة مسلم الجدل بعد اهداء نجلها خاتم هديه لزوجته يارا تامر احتفالا بعودتهما.

و نشرت آية زكريا صوره لنفس الخاتم وعلقت كاتبة: مسلم أخويا كان مديهوني من سنتين وكان عندو منهم كتير أوي كان بيوزعهم على إنهم هدية يعني، عمري ما أفرط في أي حاجة من إخواتي ربنا يخليكم ليا.