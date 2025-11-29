قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
فن وثقافة

بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية

يارا تامر
يارا تامر
سارة عبد الله

طالب مطرب المهرجانات مسلم، الدعاء لزوجته يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب مسلم عبر حسابه الشخصي على ستوري انستجرام: “اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .. يارب احفظها ليا بحبها أوي يارب”.

مسلم على انستجرام

وأعلن مؤدي المهرجانات مسلم عودته رسمياً لزوجته البلوجر يارا تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وشارك مسلم فيديو له مع زوجته وعلق قائلاً:"هي اولي فعلا عندي من اي حد مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".

وفاجأ مؤدي المهرجانات مسلم زوجته يارا تامر بخاتم هدية احتفالا بعودتهم مجددا.

وشاركت يارا تامر جمهورها صورا للخاتم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام و علقت قائلة:طول عمرك بتجبلي هدايا حلوه اوي يا حبيبي بس الهديه دي مميزه عندي جدا واحلي مفاجأة عملتها لي .. بحبك اوي يا مسلم.

وكانت قد أثارت آية زكريا شقيقة مسلم الجدل بعد اهداء نجلها خاتم هديه لزوجته يارا تامر احتفالا بعودتهما.

و نشرت آية زكريا صوره لنفس الخاتم وعلقت كاتبة: مسلم أخويا كان مديهوني من سنتين وكان عندو منهم كتير أوي كان بيوزعهم على إنهم هدية يعني، عمري ما أفرط في أي حاجة من إخواتي ربنا يخليكم ليا.

مسلم المهرجانات يارا تامر انستجرام

