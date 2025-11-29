قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور أبو العينين.. رئيس النواب يفتتح منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أفراح الوسط الفني فى 24 ساعة.. زفاف أروى جودة وعقد قران ابنة محمد هنيدي الأبرز

أروى جودة
أروى جودة
أحمد إبراهيم

سيطر الفرح والسعادة على الوسط الفني فى 24 ساعة، حيث شهد الوسط زفاف الفنانة أروى جودة، وعقد قران ابنة الفنان محمد هنيدي، وزواج ابنة المنتج محمد يوسف، وقراءة فاتحة ابن كل من الإعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي. 

حفل زفاف أروى جودة 

احتفلت الفنانة أروى جودة مساء أمس بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

وتفاعل الحضور مع الزفة ودخول العروسين، ليعمّ المكان أجواء من الفرح والتصفيق، فيما التقط الضيوف الصور التذكارية التي وثّقت لحظات الاحتفال.

زفاف أروى جودة 

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور الحفل لتهنئة أروى، من بينهم مجموعة من الفنانين الذين تجمعهم بها صداقات قوية، وقدّموا لها كلمات التهنئة متمنّين لها حياة سعيدة مستقرة.

وعبّرت أروى جودة عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، مؤكدة أنها تعيش أسعد لحظات حياتها، وموجهة الشكر لكل من شاركها الاحتفال أو قدّم لها التهاني.

اختُتمت السهرة بأغنيات راقصة شارك فيها العروسان وضيوفهما، وسط أجواء احتفالية امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح.

حفل زفاف ابنة المنتج محمد يوسف  

وشهد أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة مساء أمس احتفال المنتج محمد الشريف بزفاف ابنته لميس على أحمد عبد الغني، وذلك وسط حضور لافت من كبار الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام، إضافة إلى السفير التركي بالقاهرة صالح مطلو.

وشهد الحفل مشاركة واسعة من قيادات مجتمع الأعمال، من بينهم محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات، وأسامة باشا، أمين اتحاد عام الغرف التجارية، إلى جانب حضور سميرة العشيري، الأمين العام للغرفة المصرية المغربية الاقتصادية المشتركة، وعدد كبير من رجال الأعمال.

زفاف ابنة المنتج محمد يوسف 

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة الشريف فرحته، من بينهم ياسر جلال، ومحمد ثروت وزوجته، بسمة، وعصام كاريكا، وفريال يوسف، وكريم أبو زيد، ومنذر رياحنة، والإعلامي طارق علام، والفنانة عايدة الجزائرية، والمخرج بيتر ميمي والمخرج شادي علي.

وأحيا حفل الزفاف النجم حمادة هلال الذي قدم الفقرة الأولى بعدد من أشهر أغنياته، بينها "أنا لا مسطول ولا بطوح" و"الناس الحلوة".

كما قدم النجم محمود العسيلي مجموعة من أجمل أغنياته التي أشعلت أجواء الحفل.

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب 

بينما شهدت فيلا الإعلامي عمرو أديب إقامة حفل قراءة الفاتحة تمهيدًا لخطوبة نجله نور، وذلك في أجواء عائلية بسيطة جمعت أفراد الأسرة وعددًا من المقربين. 

بحضور والدته الإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وفقًا لما ظهر في الصور المتداولة على حسابات المقربين عبر “إنستجرام”.

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب 

وأقيمت المناسبة في إطار هادئ يطغى عليه الطابع العائلي، حيث حرص الأصدقاء على توثيق اللحظات التي جمعت نور أديب بوالديه، ونشر صور قديمة وحديثة للعائلة تعبيرًا عن تهنئتهم بهذه الخطوة. 

عقد قران ابنة محمد هنيدي 

كما احتفل الفنان محمد هنيدي مساء أمس بعقد قران ابنته، في حفل عائلي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدفء، حرص خلالها هنيدي على الحفاظ على خصوصية المناسبة وجعلها بعيدة عن الأضواء.

زفاف ابنة محمد هنيدي 

وشهد الحفل لحظات مميزة جمعت الفنان محمد هنيدي بأفراد عائلته وأصدقائه، الذين حضروا لتهنئته ومشاركته هذه المناسبة السعيدة. 

والتقط الحضور صورًا عائلية دافئة جسدت روح الود والمحبة التي غلفت الاحتفال.

ورغم بساطة الحفل، سادته حالة من السعادة، حيث ظهر هنيدي بابتسامته المعتادة وهو يحتفي بابنته في هذه اللحظة الخاصة من حياته.

