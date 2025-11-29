أول تعليق من منتج مسلسل الكينج لـ محمد إمام

علق المنتج عبدالله عبدالواحد، منتج مسلسل «الكينج» للفنان محمد إمام، على الحريق الذى وقع داخل لوكيشن التصوير، مطمئنًا الجمهور على سلامة فريق العمل.

وكتب عبدالواحد عبر حسابه على فيسبوك: «لله الأمر من قبل ومن بعد، الحمد لله على كل شئ، ربنا لطيف بعباده،كل فريق عمل، مسلسل « الكينج» بخير وسلام، لا خسائر فى الأرواح».

وأضاف: «باشكر كل رجال الحماية المدنية على المجهود الجبار اللى بذلوه النهارده للمساهمة فى الحفاظ على الأرواح وتأمين الممتلكات، اليوم كان طويل قوى واللى شفناه كان صعب قوى.. بس الحمد لله فى السراء والضراء».

تابع: «و برده بأذن الله مكملين واستنونا فى رمضان ٢٠٢٦، شكراً لكل من اهتم وتمنى لنا السلامة وعفواً لكل من لم نستطع التواصل معه أو الرد على اتصالاته لصعوبة الأحداث، حفظكم الله وكل أحبابكم وحمى مصر من كل شر».

تأتى هذه الرسالة بعد ساعات من السيطرة على الحريق، الذى أثار قلق الجمهور، قبل أن يطمئن المنتج الجميع بأن الحادث لم يسفر عن أى إصابات بين صناع العمل، وأن استعدادات المسلسل مستمرة دون توقف.

مسلسل الكينج، بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.