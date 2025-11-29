قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة على عدة مناطق بمدينة خان يونس
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات
دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-11-2025
أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام
الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط
محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد
طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية فى مصر.. قريبا
بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية.. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من منتج مسلسل الكينج لـ محمد إمام

إستديو مصر
إستديو مصر
يمنى عبد الظاهر

علق المنتج عبدالله عبدالواحد، منتج مسلسل «الكينج» للفنان محمد إمام، على الحريق الذى وقع داخل لوكيشن التصوير، مطمئنًا الجمهور على سلامة فريق العمل.

وكتب عبدالواحد عبر حسابه على فيسبوك: «لله الأمر من قبل ومن بعد، الحمد لله على كل شئ، ربنا لطيف بعباده،كل فريق عمل، مسلسل « الكينج» بخير وسلام، لا خسائر فى الأرواح».

وأضاف: «باشكر كل رجال الحماية المدنية على المجهود الجبار اللى بذلوه النهارده للمساهمة فى الحفاظ على الأرواح وتأمين الممتلكات، اليوم كان طويل قوى واللى شفناه كان صعب قوى.. بس الحمد لله فى السراء والضراء».

تابع: «و برده بأذن الله مكملين واستنونا فى رمضان ٢٠٢٦، شكراً لكل من اهتم وتمنى لنا السلامة وعفواً لكل من لم نستطع التواصل معه أو الرد على اتصالاته لصعوبة الأحداث، حفظكم الله وكل أحبابكم وحمى مصر من كل شر».

تأتى هذه الرسالة بعد ساعات من السيطرة على الحريق، الذى أثار قلق الجمهور، قبل أن يطمئن المنتج الجميع بأن الحادث لم يسفر عن أى إصابات بين صناع العمل، وأن استعدادات المسلسل مستمرة دون توقف.

مسلسل الكينج، بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

المنتج عبدالله عبدالواحد منتج مسلسل «الكينج محمد إمام لوكيشن التصوير عمرو عبدالجليل محمد صلاح العزب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

إستديو مصر

أول تعليق من منتج مسلسل الكينج لـ محمد إمام

محمود حمدان

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بالفائزين فى المسابقات

انطلاق النسخة ال 14 من حفل توزيع جوائز "تكريم" للاحتفاء بالابداع العربي..الأحد المقبل

انطلاق حفل توزيع جوائز "تكريم" للاحتفاء بالابداع العربي..الأحد

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد