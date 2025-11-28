سامي مغاوري يكشف لصدي البلد كواليس حريق داخل لوكشين تصوير مسلسل الكينج

كشف الفنان سامي مغاوري في تصريحات خاصة لـصدى البلد عن تفاصيل الحريق الذي وقع اليوم داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الكينج" المقرر عرضه في رمضان 2026.

وقال مغاوري إنه لا توجد إصابات بين فريق العمل، موضحًا أن الحريق اندلع في تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا، وتسبب في احتراق جزء من اللوكيشن فقط وليس بالكامل.

اللوكشين المتضرر هو بيت الفنان عمرو عبد الجليل داخل أحداث المسلسل، الأمر الذي أدى إلى تأجيل التصوير اليوم لحين الانتهاء من المعاينات والإجراءات اللازمة لضمان السلامة.

وأكد مغاوري أن فريق العمل سيستأنف التصوير قريبًا بعد إعادة تجهيز الجزء المتضرر من موقع التصوير.



يذكر أن للمرة الثانية تعرض ستديو مصر لحريق ضخم، بجانب ديكور مسلسل «الكينج» بطولة محمد عادل بمنطقة الهرم.

ويعد هذا الديكور هو أحد الديكورات الأساسية فى مسلسل الكينج الذى سيشارك فى موسم رمضان 2026 عبر قناة mbc مصر.

من جهته علق المؤلف محمد صلاح العزب: إحنا فعلا بنصور في استوديو مصر ولسه عارف حالًا بقصة الحريق ومش عارفين السبب.. والمفروض عندنا تصوير بكره والديكور جاهز.

من جانبها قالت شيرين عادل مخرجة مسلسل الكينج لـ محمد إمام: حريق في استوديو مصر والديكور بيولع والمفروض عندنا تصوير بكره.. ومش عارفين السبب.

يشارك في مسلسل الكينج عدد من نجوم الفن بجانب محمد إمام ، منهم الفنان مصطفى خاطر والفنانة ميرنا جميل، سامي مغاوري ، الإخراج لشيرين عادل.

وتتناول مسلسل الكينج قصة شاب مصري ينتمي لعالم المافيا، حيث تواجه العديد من التحديات.