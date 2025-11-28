قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
سامي مغاوري يكشف لصدي البلد كواليس حريق داخل لوكشين تصوير مسلسل الكينج

الفنان سامي مغاوري
الفنان سامي مغاوري
أوركيد سامي

كشف الفنان سامي مغاوري في تصريحات خاصة لـصدى البلد عن تفاصيل الحريق الذي وقع اليوم داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الكينج" المقرر عرضه في رمضان 2026.

وقال مغاوري إنه لا توجد إصابات بين فريق العمل، موضحًا أن الحريق اندلع في تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا، وتسبب في احتراق جزء من اللوكيشن فقط وليس بالكامل.

اللوكشين المتضرر هو بيت الفنان عمرو عبد الجليل داخل أحداث المسلسل، الأمر الذي أدى إلى تأجيل التصوير اليوم لحين الانتهاء من المعاينات والإجراءات اللازمة لضمان السلامة.

وأكد مغاوري أن فريق العمل سيستأنف التصوير قريبًا بعد إعادة تجهيز الجزء المتضرر من موقع التصوير.


يذكر أن للمرة الثانية تعرض ستديو مصر لحريق ضخم، بجانب ديكور مسلسل «الكينج» بطولة محمد عادل بمنطقة الهرم.

ويعد هذا الديكور هو أحد الديكورات الأساسية فى مسلسل الكينج الذى سيشارك فى موسم رمضان 2026 عبر قناة mbc مصر.

من جهته علق المؤلف محمد صلاح العزب: إحنا فعلا بنصور في استوديو مصر ولسه عارف حالًا بقصة الحريق ومش عارفين السبب.. والمفروض عندنا تصوير بكره والديكور جاهز.

من جانبها قالت شيرين عادل مخرجة مسلسل الكينج لـ محمد إمام: حريق في استوديو مصر والديكور بيولع والمفروض عندنا تصوير بكره.. ومش عارفين السبب.

يشارك في مسلسل الكينج عدد من نجوم الفن بجانب محمد إمام ، منهم الفنان مصطفى خاطر والفنانة ميرنا جميل، سامي مغاوري  ، الإخراج لشيرين عادل.
وتتناول مسلسل الكينج قصة شاب مصري ينتمي لعالم المافيا، حيث تواجه العديد من التحديات.

