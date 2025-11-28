قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
فن وثقافة

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

شيماء الشايب
شيماء الشايب
أحمد سيد

طرحت المطربة شيماء الشايب كليب أغنية جديدة تحت عنوان "خليني أعيش"، عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسقية، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج.
أغنية خليني اعيش، من كلمات جيهان مجدي، ألحان محمدي، مكس و ماستر محمد جوده، وتوزيع طه الحكيم، 

وتقول كلماتها:
أنا من زمان، نفسي أكون معاك حبيبي في دنيتك، نفسي اعيش في الدنيا بيك، طعم الامان
محتاجة ليه من كلمة، أو من نظرتك، وحاجات كتير موجودة فيك، أنا نفسي أشوفك كل يوم ومتختفيش، سمعني صوتك كل يوم خليني اعيش، مش عايزة غير الاهتمام، الحب مش محتاج كلام، احترت فيك احترت فيك، بتحبني يا حبيبي ولا بتجاملني، إحساس قاتلني.

من جانبها قالت شيماء الشايب: "أغنية خليني أعيش من كلمات جيهان مجدي في ثاني تعاون يجمعنا بعد أغنية تاني حب، أغنية نسائية جداً، تخاطب الرجل وتحسه على ضرورة الإهتمام بحبيبته ، في ظل ضغوط الحياة للطرفين وليس للرجل فقط، هي دعوة للحب، بمجرد سماعي للكلمات تحمست لها جداً ، وغيرنا فيها عدة مرات، حتى استقررنا على الكلمات وأصبحت أحلى وأجمل ، وصراحة الموزع طه الحكيم فاجأني بتوزيع طربي قريب للقلب ، والمحمدي قدم لحن مميز وصعب للأغنية اتمنى تلقى إعجاب الجماهير.
 


وعن تعاونها مع ريتشارد الحاج أكدت: "هو منتج محترم ومثقف فنيا موسيقياً ، مريح في التعامل، يوفر كل الإمكانيات التي يحتاجها المطرب ، حريص دائماً على أن يراهن على الأغنية الطربية الحقيقية ، يهمني اختياراته، وبنفس الوقت يستمع لرأيي واتمنى دوام التعاون معه في أعمالي القادمة".

وحول كيفية قياسها لنجاح أي أغنية جديدة قالت شيماء: " يكون من خلال مشاهدات منصات السوشيال ميديا المتعددة ، والـ Share ، والتعليقات واعتبرها بوابة نجاح أي مطرب أو فنان في الوقت الحالي، أكثر من الراديو والتلفزيون مع احترامي الكامل لهما".

وتابعت: "يساعدني في اختيار اغنياتي والدي اللواء شفيق الشايب ، ووالدتي الفنانة فاطمة عيد، لانهما يعشقان الطرب وريتشارد في الاساس ،و شقيقاتي كذلك".
وكشفت شيماء الجديد في اجندتها خلال الأيام المقبلة وقالت: "انتهيت بالفعل من تسجيل أغنيتين، واحدة من كلمات أحمد المالكي، ولحن المحمدي،  واحضر كذلك لإحياء عدة حفلات في القاهرة وعدد من المحافظات ".

