قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 مليار دولار.. ترامب يجمد تمويل مشاريع النقل الأمريكية ويشترط تسميتها باسمه
عراقجي قبيل المفاوضات مع واشنطن: إيران تدخل معترك الدبلوماسية بوعي كامل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية زيادة حجم الاستثمارات والوضع الإقليمي
حكم خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها.. الإفتاء تجيب
قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟
كاميرات مراقبة تكشف تفاصيل حياة المساعدة المقربة لإبستين داخل السجن
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التصريح بدفن جثتين في حادث تصادم 3 سيارات على طريق بنها الحر

حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثتين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق بنها شبرا الحر، بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى إصابة 10 أشخاص أخرين.


وشهد طريق بنها شبرا الحر، بمحافظة القليوبية، بعد محطة وقود قها، اتجاه بنها، انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بأخرى ملاكي، أسفر عنه مصرع شخصين ، وإصابة 10 أخرين جرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بنها، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور، من إعادة الحركة المرورية على الطريق، بعد رفع وتجنيب السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة 


تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بأخرى ملاكي على طريق بنها شبرا الحر، بعد محطة وقود قها، اتجاه بنها.


وانتقلت على الفور سيارات إسعاف من فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، لمكان الواقعة، كما انتقلت قوات الأمن، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بأخرى ملاكي على طريق بنها شبرا الحر، بعد محطة وقود قها، اتجاه بنها.
وتبين أن من بين المصابين فى الحادث عضو مجلس نواب عن دائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، وزوجته وابنته، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات.


وجاءت أسماء المصابين بالحادث على النحو التالي: "محمد ت ع"، 32 سنة، اشتباه كسر بالساقين وما بعد الارتجاج، و"صحي و ا ع"، 25 سنة، خلع بالكتف الأيسر، و"أحمد م ع"، 30 سنة، سحجات وكدمات، و"عبد الله ي م"، 29 سنة، خلع بالكتف الأيسر، و"محمد س ع"، 25 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"فكيهة أ إ"، 18 سنة، كسر بالساق الأيمن والكتف، و"أحمد م م غ"، 20 سنة، كدمات بالصدر، وجميعهم تم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها، ومقيمين محافظة كفر الشيخ.


وكذلك إصابة  "مجدي إ م إ"، 46 سنة، كدمة بالجانب الأيسر، و"منة الله م إ"، 22 سنة، اشتباه كسر بالفقرات، و"نسرين م م"، 46 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وتم نقلهم لمستشفى الجلاء العسكري، وحالتي وفاة مجهولين الاسم إحداهما بمستشفى طوخ المركزي، والأخرى بمستشفى التأمين الصحي ببنها.

القليوبية الطريق الحر بنها تصادم محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

شهر رمضان 2026

الأربعاء أم الخميس؟.. معهد الفلك يعلن أول أيام شهر رمضان 2026

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 5-2-2026

وزير البترول يعقد لقاء مائدة مستديرة موسع مع ممثلي الشركات الأمريكية بغرفة التجارة

وزير البترول يعقد لقاء مائدة مستديرة موسع مع ممثلي الشركات الأمريكية بغرفة التجارة

وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل افروديت القبرصي بمصر

وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل افروديت القبرصي بمصر

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد