ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أعطال وشكاوى بالجملة.. تحديث iOS 26.2.1 يثير غضب مستخدمي آيفون
 

تواجه شركة آبل، أزمة جديدة مع أحدث تحديثات نظام التشغيل iOS، إذ أفاد عدد من مستخدمي هواتف آيفون بظهور أعطال ومشكلات خطيرة بعد تثبيت التحديث الأخير iOS 26.2.1، شملت تعطل التطبيقات، وتجمد النظام، ومشكلات في الأداء العام.

أبرز 4 تحديثات مرتقبة في ChatGPT لعام 2026

تستعد شركة OpenAI لإحداث تحول جديد في تجربة مستخدمي ChatGPT خلال عام 2026، مع إطلاق GPT-5.2 كالنموذج الافتراضي، وبدء اختبار الإعلانات لأول مرة، وتطبيق نظام ذكي لتقدير عمر المستخدمين لضمان حماية الأطفال.

Moltbook.. منصة تواصل اجتماعي جديدة مستخدميها ليسوا بشرا

لفتت منصة تواصل اجتماعي جديدة تدعى Moltbook أنظار عالم التكنولوجيا، ليس بسبب عدد مستخدميها أو ميزاتها، بل لأن مستخدميها ليسوا من البشر. 
 

روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا

 

أعلنت شركة جوجل Google، عن أن روبوتها الذكي Gemini قد تخطى حاجز 750 مليون مستخدم نشط شهريا وفقا لتقرير أرباح الشركة للربع الرابع من 2025، ما يعكس الاعتماد السريع على هذه التقنية بين المستهلكين ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ثغرة خطيرة في WhatsApp.. غيروا هذه الإعدادات سريعا

 

كشف باحثو Google Project Zero، عن ثغرة في تطبيق WhatsApp قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى بيانات المستخدمين عبر إرسال ملفات مباشرة إلى هواتفهم.

جوجل تؤكد رسميا هاتفها الجديد Pixel 10a

 

أكدت شركة جوجل، رسميا إطلاق هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة Google Pixel 10a، وكشفت عن موعد الإطلاق الرسمي.

وداعا للفوضى الرقمية.. فايرفوكس يمنحك السيطرة على ميزات الذكاء الاصطناعي

 

أعلنت مؤسسة Mozilla أن متصفح فايرفوكس Firefox سيحصل على أدوات تحكم جديدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إيقاف جميع ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي تماما.
 

5 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من واتساب على آيفون


بالنسبة للكثير من مستخدمي آيفون، لا يقتصر واتساب على كونه تطبيقا للمراسلة فحسب، بل يعتبر مخزنا شخصيا للصور والذكريات، لذلك، فإن فقدان الصور قد يكون صادما أكثر مما تتوقع.

أوبو طرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها.. القائمة الكاملة

 

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح تحديث ColorOS 16 منذ أواخر أكتوبر، معتمدا على أندرويد 16، وتم توسيع التحديث تدريجيا ليشمل عشرات الأجهزة المؤهلة خلال الأسابيع الماضية. 
 

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

الصين

الصين تؤكد دعمها لإيران في حماية أمنها وسيادتها

عباس عراقجي

وزير الخارجية الإيراني: نمارس الدبلوماسية بحسن نية مع الحفاظ على الحقوق

الدفاع الجوي الروسي

روسيا .. اعتراض وتدمير 38 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

