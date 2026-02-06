أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تواجه شركة آبل، أزمة جديدة مع أحدث تحديثات نظام التشغيل iOS، إذ أفاد عدد من مستخدمي هواتف آيفون بظهور أعطال ومشكلات خطيرة بعد تثبيت التحديث الأخير iOS 26.2.1، شملت تعطل التطبيقات، وتجمد النظام، ومشكلات في الأداء العام.

تستعد شركة OpenAI لإحداث تحول جديد في تجربة مستخدمي ChatGPT خلال عام 2026، مع إطلاق GPT-5.2 كالنموذج الافتراضي، وبدء اختبار الإعلانات لأول مرة، وتطبيق نظام ذكي لتقدير عمر المستخدمين لضمان حماية الأطفال.

لفتت منصة تواصل اجتماعي جديدة تدعى Moltbook أنظار عالم التكنولوجيا، ليس بسبب عدد مستخدميها أو ميزاتها، بل لأن مستخدميها ليسوا من البشر.



أعلنت شركة جوجل Google، عن أن روبوتها الذكي Gemini قد تخطى حاجز 750 مليون مستخدم نشط شهريا وفقا لتقرير أرباح الشركة للربع الرابع من 2025، ما يعكس الاعتماد السريع على هذه التقنية بين المستهلكين ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي.

كشف باحثو Google Project Zero، عن ثغرة في تطبيق WhatsApp قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى بيانات المستخدمين عبر إرسال ملفات مباشرة إلى هواتفهم.

أكدت شركة جوجل، رسميا إطلاق هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة Google Pixel 10a، وكشفت عن موعد الإطلاق الرسمي.

أعلنت مؤسسة Mozilla أن متصفح فايرفوكس Firefox سيحصل على أدوات تحكم جديدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إيقاف جميع ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي تماما.





بالنسبة للكثير من مستخدمي آيفون، لا يقتصر واتساب على كونه تطبيقا للمراسلة فحسب، بل يعتبر مخزنا شخصيا للصور والذكريات، لذلك، فإن فقدان الصور قد يكون صادما أكثر مما تتوقع.

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح تحديث ColorOS 16 منذ أواخر أكتوبر، معتمدا على أندرويد 16، وتم توسيع التحديث تدريجيا ليشمل عشرات الأجهزة المؤهلة خلال الأسابيع الماضية.

