صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار
وداعا للفوضى الرقمية .. فايرفوكس يمنحك السيطرة على ميزات الذكاء الاصطناعي

شيماء عبد المنعم

أعلنت مؤسسة Mozilla أن متصفح فايرفوكس Firefox سيحصل على أدوات تحكم جديدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إيقاف جميع ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي تماما.

ويهدف التحديث الجديد إلى تلبية احتياجات المستخدمين الذين يشعرون بالإرهاق من التدفقات المستمرة للميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أو من النتائج غير الدقيقة أحيانا، بحيث يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي فقط عند الحاجة.

وفي منشور على مدونتها، أوضحت Mozilla أن أدوات التحكم الجديدة ستتيح للمستخدمين “حظر ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية والمستقبلية”، بدءا من 24 فبراير، سيتمكن المستخدمون من تفعيل خيار يسمى "حظر تحسينات الذكاء الاصطناعي".

سيتم طرح أدوات التحكم هذه مع إصدار Firefox 148 على أجهزة سطح المكتب.

لماذا تعد أدوات فايرفوكس فريدة من نوعها؟

بينما يواصل المعجبون بالذكاء الاصطناعي تبني كل ما هو جديد، يزداد شعور النقاد والمتشككين بالإرهاق من الدمج المستمر للذكاء الاصطناعي في الأجهزة والخدمات. 

فالشركات الكبرى مثل جوجل وسامسونج ومايكروسوفت، أصبحت تدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في كل جانب من حياتنا الرقمية، حيث:

- تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية مزودة بـ Copilot.

- أضافت جوجل ملخصات AI ووضع AI Mode في البحث وGemini في كروم.

- هواتف سامسونج الحديثة صارت "هواتف ذكية بالذكاء الاصطناعي" وتشمل مجموعة كاملة من الميزات التوليدية، حتى أن الشركة أدرجت الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والتلفزيونات والثلاجات.

لهذا السبب، يصبح من الصعب على المستخدمين الراغبين في تقليل استخدام الذكاء الاصطناعي – أو حتى التخلص منه نهائيا – تجنب هذه التقنية، لكن مستخدمي فايرفوكس سيكون لديهم القدرة على التحكم في إعدادات الذكاء الاصطناعي الفردية، بما في ذلك:

- الترجمات

- النصوص البديلة في ملفات PDF

- تنظيم التبويبات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

- معاينات الروابط

- شات بوت AI في الشريط الجانبي

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

حسام الغمري

إعلامي: جماعة الإخوان الإرهابية تتعمد ضخ محتويات مستفزة

النائبة مها عبد الناصر

وكيل اتصالات النواب تحذر الفتيات من التليجرام.. فيديو

التنمر الإلكتروني

استشاري طب نفسي: التنمر الإلكتروني جريمة مكتملة الأركان

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

