وداعا للفوضى الرقمية .. فايرفوكس يمنحك السيطرة على ميزات الذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسسة Mozilla أن متصفح فايرفوكس Firefox سيحصل على أدوات تحكم جديدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إيقاف جميع ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي تماما.

ويهدف التحديث الجديد إلى تلبية احتياجات المستخدمين الذين يشعرون بالإرهاق من التدفقات المستمرة للميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أو من النتائج غير الدقيقة أحيانا، بحيث يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي فقط عند الحاجة.

وفي منشور على مدونتها، أوضحت Mozilla أن أدوات التحكم الجديدة ستتيح للمستخدمين “حظر ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية والمستقبلية”، بدءا من 24 فبراير، سيتمكن المستخدمون من تفعيل خيار يسمى "حظر تحسينات الذكاء الاصطناعي".

سيتم طرح أدوات التحكم هذه مع إصدار Firefox 148 على أجهزة سطح المكتب.

لماذا تعد أدوات فايرفوكس فريدة من نوعها؟

بينما يواصل المعجبون بالذكاء الاصطناعي تبني كل ما هو جديد، يزداد شعور النقاد والمتشككين بالإرهاق من الدمج المستمر للذكاء الاصطناعي في الأجهزة والخدمات.

فالشركات الكبرى مثل جوجل وسامسونج ومايكروسوفت، أصبحت تدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في كل جانب من حياتنا الرقمية، حيث:

- تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية مزودة بـ Copilot.

- أضافت جوجل ملخصات AI ووضع AI Mode في البحث وGemini في كروم.

- هواتف سامسونج الحديثة صارت "هواتف ذكية بالذكاء الاصطناعي" وتشمل مجموعة كاملة من الميزات التوليدية، حتى أن الشركة أدرجت الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والتلفزيونات والثلاجات.

لهذا السبب، يصبح من الصعب على المستخدمين الراغبين في تقليل استخدام الذكاء الاصطناعي – أو حتى التخلص منه نهائيا – تجنب هذه التقنية، لكن مستخدمي فايرفوكس سيكون لديهم القدرة على التحكم في إعدادات الذكاء الاصطناعي الفردية، بما في ذلك:

- الترجمات

- النصوص البديلة في ملفات PDF

- تنظيم التبويبات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

- معاينات الروابط

- شات بوت AI في الشريط الجانبي