هتحول صورك إلى ميمز.. جوجل تضيف لمسة ذكاء اصطناعي جديدة لـPhotos

أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق Google Photos تتيح للمستخدمين إنشاء صور "ميمز" باستخدام صورهم الشخصية، وذلك من خلال أداة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحمل اسم “Me Meme”.

وأوضحت جوجل أن الميزة الجديدة تسمح بدمج قالب مخصص للميم مع صورة شخصية للمستخدم، لتوليد صورة ميم تلقائيا، وستكون الميزة متاحة في البداية للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، بعدما رصد تطويرها لأول مرة في أكتوبر الماضي من قبل موقع Android Authority، قبل أن تعلن عنها الشركة بشكل رسمي.

جوجل تضيف لمسة ذكاء اصطناعي جديدة لـPhotos

ووفقا لـ جوجل، لا تزال الميزة في مرحلتها التجريبية، ما يعني أن الصور الناتجة قد لا تتطابق تماما مع الصور الأصلية، ونصحت الشركة باستخدام صور واضحة، جيدة الإضاءة، ومواجهة للكاميرا للحصول على أفضل النتائج.

وتهدف هذه الإضافة، بحسب جوجل، إلى توفير تجربة ترفيهية تتيح للمستخدمين استكشاف صورهم الشخصية وتجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini، وتحديدا نموذج Nano Banana، الذي يشغل أيضا ميزات أخرى في التطبيق مثل إعادة إنشاء الصور بأنماط فنية مختلفة كالرسم الكرتوني أو اللوحات الفنية.

ميزة Me Meme في صور جوجل

ورغم الطابع الترفيهي للميزة، فإنها تسهم في تشجيع المستخدمين على العودة إلى تطبيق الصور لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بدلا من اللجوء إلى تطبيقات منافسة، خاصة مع الإقبال المتزايد على الميزات التي تظهر المستخدم نفسه في تعديلات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت جوجل إلى أن ميزة “Me Meme” لم تطرح بالكامل بعد، وقد لا تظهر لدى جميع المستخدمين حتى الآن، وعند توفرها، ستظهر ضمن تبويب “Create” في تطبيق Google Photos، على أن تصل إلى مستخدمي نظامي iOS وأندرويد في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.



طريقة استخدام ميزة Me Meme في Google Photos:

1. قم بتحديث تطبيق Google Photos إلى أحدث إصدار على هاتفك.

2. افتح التطبيق واختر الصورة المراد تحويلها إلى ميم.

3. اضغط على خيار Create ثم Meme لاختيار قالب جاهز أو تحميل قالب خاص.

4. قم بتعديل الصورة وإضافة النصوص والتفاصيل حسب الرغبة.

5. انقر على حفظ الصورة أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو إعادة توليدها بنسخة مختلفة.

وأوضحت جوجل أن الميزة تعمل فقط على الصور التي يختارها المستخدم، ولن يتم إنشاء أي ميمز تلقائيا دون تدخل مباشر منه، كما أشارت إلى أن طرح الميزة يتم على مراحل، ما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يتمكنون من الوصول إليها فورا.