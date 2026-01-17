نانو بانانا.. القصة الطريفة وراء اسم أشهر مولد صور في جوجل

أصبح مولد الصور نانو بانانا Nano Banana التابع لمنصة Gemini أحد أكثر إطلاقات جوجل إثارة للحديث خلال عام 2025، فخلال شهر واحد فقط من إطلاقه في أغسطس، استخدم لتوليد أكثر من 5 مليارات صورة عبر تطبيق Gemini، ما أثار تساؤلات واسعة حول سر تسميته الغريبة.

وقبل الإطلاق الرسمي بأسابيع، سعت جوجل إلى اختبار الأداة على منصة LMArena، وهي منصة عامة تجري اختبارات مقارنة “عمياء” بين نماذج الذكاء الاصطناعي وتصنفها وفق استخدامات مختلفة وبما أن النموذج كان لا يزال قيد التطوير، أراد الفريق إرساله باسم رمزي لتجنب الكشف عن هويته الحقيقية.

جوجل تكشف السر وراء اسم مولد الصور نانو بانانا

وكان استخدام الاسم التقني Gemini 2.5 Flash Image كفيلا بكشف أن النموذج تابع لـ جوجل، ما دفع الفريق للبحث عن اسم بديل، واستمر النقاش حول الاسم لساعات طويلة، قبل أن تحسم المسألة في وقت متأخر من الليل.

جوجل تكشف السر وراء اسم مولد الصور نانو بانانا Nano Banana

وتروي مديرة المنتجات في جوجل، ناينا رايزينجهاني، في تدوينة على مدونة الشركة: “في الساعة 2:30 فجرا، أرسل لي أحد مديري المنتجات رسالة يقول إن علينا إرسال النموذج فورا، فقلت: حسنا، ماذا عن اسم طريف مثل “نانو بانانا”؟”.

وبسبب الإرهاق أو توقيت الفكرة، تم اعتماد الاقتراح “غير المنطقي تماما” على الفور.

ورغم طرافته، لم يكن الاسم عشوائيا بالكامل، إذ أوضحت رايزينجهاني أن بعض أصدقائها ينادونها بـ“ناينا بانانا”، بينما يلقبها آخرون بـ“نانو” لقصر قامتها وحبها للحواسيب، فقررت دمج اللقبين في اسم واحد.

ومع الإطلاق الرسمي للنموذج ضمن Gemini في أواخر أغسطس، تحول الاسم الرمزي إلى الاسم الرسمي للأداة، كما صمم الفريق شعارا على شكل موزة مقشرة، وجعل زر الأداة باللون الأصفر في منصة AI Studio.

وعند تطوير نسخة محسنة لاحقا، واصلت جوجل استخدام الاسم نفسه، وأطلقت الإصدار الجديد تحت اسم Nano Banana Pro، الذي تمكن من توليد أكثر من مليار صورة خلال 53 يوما فقط، مؤكدا نجاح الاسم غير التقليدي والأداة معا.