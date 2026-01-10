لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك

أعلنت شركة جوجل أنه مع إطلاق ما تسميه “تجارب الذكاء الاصطناعي المدمجة داخل Gmail” اعتبارا من يناير 2026، ستقوم بإلغاء لوحة Gemini الجانبية لمشتركي خطتي AI Pro وAI Ultra.

وكان الوصول إلى هذه اللوحة داخل Gmail على الويب، من خلال النقر على أيقونة Gemini بجوار صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، وقد وفرت واجهة الدردشة هذه مجموعة من الميزات، من بينها:

- تلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني

- اقتراح ردود على الرسائل

- كتابة مسودات رسائل إلكترونية

- البحث عن معلومات من رسائل سابقة

- الوصول إلى معلومات من ملفات Google Drive

- الاطلاع على أحداث Google Calendar

- إنشاء أحداث جديدة في التقويم

وذكرت جوجل أن هذه الخطوة تأتي في إطار جعل “استخدام الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل Gmail أسهل”، موضحة أن مشتركي AI Pro وAI Ultra في الولايات المتحدة “قد لا يعودون يرون خيار Ask Gemini في Gmail أو يتمكنون من فتح لوحة Gemini الجانبية”.

وبحسب الشركة، تم نقل معظم هذه الوظائف إلى “تجارب الذكاء الاصطناعي المدمجة”، في حين بقيت ميزة Help Me Write دون تغيير، وتم تعزيز أداة التدقيق اللغوي لتوفير تدقيق إملائي ونحوي وأسلوب أكثر تطورا.

كما حصلت ميزة الردود المقترحة على ترقية تتيح لها فهم سياق المحادثة بشكل أفضل، في الوقت نفسه، باتت ميزة AI Overviews قادرة على تلخيص سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة، إلى جانب تقديم تجربة أكثر تكاملا ضمن البحث، بما يتماشى مع توقعات المستخدمين.

وأكدت جوجل أنه لا توجد أي تغييرات على توفر لوحة Gemini الجانبية في Gmail لمشتركي Google Workspace.



Gmail

وستتوفر الميزات الجديدة في مرحلتها الأولى باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة فقط، على أن يتم توسيع نطاقها ليشمل دولا ولغات أخرى في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب الشركة.

ومن أبرز الأدوات التي ستتاح على نطاق واسع ميزة Help Me Write، المصممة لتعلم أسلوب كتابة المستخدم، بما يسمح بتخصيص الرسائل الإلكترونية وتقديم اقتراحات فورية لتحسين الصياغة والمحتوى.

وتعتمد جميع هذه الميزات على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لدى جوجل، Gemini 3، الذي تم دمجه في محرك البحث أواخر العام الماضي بهدف تحويل البحث إلى "شريك في التفكير".

وأكدت جوجل، في هذا السياق، أن المحتوى الذي تحلله تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل Gmail لن يستخدم لتدريب نماذج Gemini، مشيرة إلى أنها أنشأت ما وصفته بـ"حواجز هندسية للخصوصية" لحماية بيانات المستخدمين ومنع الوصول غير المصرح به إليها.