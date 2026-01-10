قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرت عملية تحويل.. مواطنة تطالب الصحة بتصحيح جنسها أمام المحكمة
لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك
ما سبب قلة البركة في المال؟.. اجتنب 7 أفعال وردد هذا الدعاء
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
نيرمين طاحون: التضخم ليس قدرًا ويحتاج قرارات جريئة وإصلاح جذري للاقتصاد
كأس عاصمة مصر.. مواعيد مباريات السبت والأحد والإثنين
قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة والأجواء شديدة البرودة
تشكيل المنتخب المتوقع أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
كم عدد أيام الصيام المتبقية في رجب؟.. هذا اليوم يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
أخبار التوك شو | اختفاء شيرين عبد الوهاب.. معاناة مرضى السيلياك من أجل العلاج.. من يرأس مجلس النواب 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك

Gmail
Gmail
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل أنه مع إطلاق ما تسميه “تجارب الذكاء الاصطناعي المدمجة داخل Gmail” اعتبارا من يناير 2026، ستقوم بإلغاء لوحة Gemini الجانبية لمشتركي خطتي AI Pro وAI Ultra.

وكان الوصول إلى هذه اللوحة داخل Gmail على الويب، من خلال النقر على أيقونة Gemini بجوار صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، وقد وفرت واجهة الدردشة هذه مجموعة من الميزات، من بينها:

- تلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني

- اقتراح ردود على الرسائل

- كتابة مسودات رسائل إلكترونية

- البحث عن معلومات من رسائل سابقة

- الوصول إلى معلومات من ملفات Google Drive

- الاطلاع على أحداث Google Calendar

- إنشاء أحداث جديدة في التقويم

وذكرت جوجل أن هذه الخطوة تأتي في إطار جعل “استخدام الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل Gmail أسهل”، موضحة أن مشتركي AI Pro وAI Ultra في الولايات المتحدة “قد لا يعودون يرون خيار Ask Gemini في Gmail أو يتمكنون من فتح لوحة Gemini الجانبية”.

وبحسب الشركة، تم نقل معظم هذه الوظائف إلى “تجارب الذكاء الاصطناعي المدمجة”، في حين بقيت ميزة Help Me Write دون تغيير، وتم تعزيز أداة التدقيق اللغوي لتوفير تدقيق إملائي ونحوي وأسلوب أكثر تطورا. 

كما حصلت ميزة الردود المقترحة على ترقية تتيح لها فهم سياق المحادثة بشكل أفضل، في الوقت نفسه، باتت ميزة AI Overviews قادرة على تلخيص سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة، إلى جانب تقديم تجربة أكثر تكاملا ضمن البحث، بما يتماشى مع توقعات المستخدمين.

وأكدت جوجل أنه لا توجد أي تغييرات على توفر لوحة Gemini الجانبية في Gmail لمشتركي Google Workspace.
 

Gmail 

وستتوفر الميزات الجديدة في مرحلتها الأولى باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة فقط، على أن يتم توسيع نطاقها ليشمل دولا ولغات أخرى في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب الشركة.

ومن أبرز الأدوات التي ستتاح على نطاق واسع ميزة Help Me Write، المصممة لتعلم أسلوب كتابة المستخدم، بما يسمح بتخصيص الرسائل الإلكترونية وتقديم اقتراحات فورية لتحسين الصياغة والمحتوى.

وتعتمد جميع هذه الميزات على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لدى جوجل، Gemini 3، الذي تم دمجه في محرك البحث أواخر العام الماضي بهدف تحويل البحث إلى "شريك في التفكير". 

وأكدت جوجل، في هذا السياق، أن المحتوى الذي تحلله تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل Gmail لن يستخدم لتدريب نماذج Gemini، مشيرة إلى أنها أنشأت ما وصفته بـ"حواجز هندسية للخصوصية" لحماية بيانات المستخدمين ومنع الوصول غير المصرح به إليها.

جوجل Gmail الذكاء الاصطناعي Gemini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

مصر وكوت ديفوار

اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأهلي

صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

ترشيحاتنا

كيف تجاوزت رحلة الإسراء والمعراج الزمان والمكان والأشخاص والأحوال؟..علي جمعة يوضح

كيف تجاوزت رحلة الإسراء والمعراج الزمان والمكان والأشخاص والأحوال؟..علي جمعة يوضح

سنة النبي قبل النوم

سنة النبي قبل النوم.. 4 أشياء تحفظك من كل مكروه حتى الصباح

مرصد الأزهر

باحثة بمرصد الأزهر: الوعي الديني السليم يحمي الشباب من فخ المظلومية والتطرف

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد