تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطور واجهة جديدة لتعدد المهام في أندرويد

احمد الشريف

تعمل جوجل، وفق كود رصد في نسخة تجريبية من أندرويد، على تحسين طريقة عمل مساعدها الذكي Gemini مع تعدد المهام، بحيث يصبح التعامل معه أكثر سلاسة عند الانتقال بين التطبيقات.

حاليًا، يؤدي إغلاق واجهة Gemini العائمة إلى إنهاء الجلسة وعدم استئنافها عند استدعائه لاحقًا، بينما تهدف التغييرات الجديدة إلى إبقاء الجلسة مستمرة في الخلفية، حتى عند الخروج من المساعد وفتح تطبيقات أخرى.

​أيقونة عائمة وإشعارات عند اكتمال الردود

تشير التعديلات إلى أن Gemini سيصغر  إلى أيقونة عائمة على الشاشة عند تصغيره بدل إغلاقه تمامًا، ما يسمح للمستخدم بالعودة إلى المحادثة أو النتائج بضغطة واحدة فقط.

كما سيواصل Gemini تنفيذ المهام في الخلفية بعد تصغيره، مثل توليد النصوص أو تلخيص المحتوى، مع إرسال إشعار للمستخدم عند اكتمال الرد يمكن فتحه عبر الأيقونة العائمة دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجلسة.

تكامل مع واجهات تعدد المهام على الحواسيب اللوحية

تتزامن هذه الخطوة مع عمل جوجل على توسيع قدرات تعدد المهام في أندرويد على الحواسيب اللوحية، عبر ميزات مثل «Bubble anything» التي تتيح تحويل التطبيقات إلى نوافذ عائمة قابلة للسحب والتغيير في الحجم.

وتوضح تحليلات متخصصة أن الجمع بين الأيقونات العائمة لـGemini وواجهات النوافذ الحرة على أندرويد اللوحي يهدف إلى تقريب تجربة تعدد المهام من أسلوب العمل على أنظمة سطح المكتب من حيث المرونة والتنقل السريع بين التطبيقات.

لا موعد رسمي حتى الآن لإطلاق الواجهة الجديدة

حتى وقت نشر هذه المعطيات، لم تُعلن جوجل رسميًا عن موعد طرح هذه التغييرات للمستخدمين، إذ ما تزال في مرحلة التطوير والاختبار داخل قنوات أندرويد التجريبية.

وتشير تقديرات متابعي سجل التحديثات إلى أن جزءًا من هذه الميزات قد يظهر ضمن تحديثات فرعية مستقبلية لأندرويد على هواتف Pixel والأجهزة اللوحية، على أن يجري توسيعها تدريجيًا مع الإصدارات القادمة من النظام.

