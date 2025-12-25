كيف تحصل على تخفيض ٥٠٪؜ لاشتراك Gemini Pro

كشفت شركة جوجل عن تخفيض استثنائي لفترة محدودة بقيمة ٥٠٪؜ لاشتراك نسختها الاحترافية من Google AI Pro، الأمر الذي يعد قيمة مقابل سعر جراء الخدمات التي سيحصل عليها المشترك.

وبحسب موقع تك رانش التقني، سيتيح الخصم للمشتركين كامل الميزات المقدمة تماماً، كما يتواجد أيضاً عرض مماثل على الاشتراكات السنوية لخدمة Google One.

طريقة الاشتراك في Gemini Pro

أعلنت جوجل عن خصمها ثابت بقيمة 50% على خطة اشتراك Google AI Pro السنوية، لكن العرض سيكون متاحاً فقط للمشتركين الجدد.

الأمر الذي يعني أن الخصم متاح كذلك لمن لم يقوموا بالاشتراك في نفس الخطة مسبقاً، والعرض مستمر حتى ١٥ يناير المقبل في بعض الدول المختارة.

وسيحصل المشترك في خدمة Google AI Pro على مدة 12 شهرًا بسعر 99.99 دولارًا بدلًا من 199.99 دولارًا، على أن تصل قيمة الاشتراك لنفس الخطة في العام المقبل بقيمة 239.88 دولارًا.

وللعلم فالاشتراك يتجدد تلقائيا بعد انتهاء مدته، لذلك يتوجب على من لايريد الاشتراك مجددا إيقاف تفعيل ميزة الدفع التلقائي.

يقدم Google AI Pro للمشتركين ميزات الذكاء الاصطناعي Gemini 3 Pro، وNano Banana Pro، وDeep Research، وVeo 3.1 Fast لإنشاء الفيديو، مع استخدام شات بوت Gemini.

بجانب سعة تخزين سحابية تصل لـ 2 تيرابايت من ضمنها Drive وPhotos وGmail.

يذكر أن خدمة Google One لديها نفس الخصم بقيمة ٥٠٪؜، بنفس تفاصيل اشتراك Gemini، والتي ببلغ ثمنها على باقة Basic 100GB للمستخدمين الجدد بقيمة 9.99 دولارًا لمدة 12 شهرًا بدلًا من 19.99 دولارًا، وباقة Premium 2TB إلى 49.99 دولارًا بدلًا من 99.99 دولارًا لمدة عام كامل.