من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
لا مساس بالخدمات الأساسية والوقود.. الحكومة تطمئن المواطنين
بابا نويل يملأ شرم الشيخ بالبهجة بالكريسماس.. يركب جمل ويوزع هدايا على السياح
توسّع الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب إلى شرق لبنان.. تفاصيل
تكنولوجيا وسيارات

كيف تحصل على تخفيض ٥٠٪؜ لاشتراك Gemini Pro
كشفت شركة جوجل عن تخفيض استثنائي لفترة محدودة بقيمة ٥٠٪؜ لاشتراك نسختها الاحترافية من Google AI Pro، الأمر الذي يعد قيمة مقابل سعر جراء الخدمات التي سيحصل عليها المشترك.

وبحسب موقع تك رانش التقني، سيتيح الخصم للمشتركين كامل الميزات المقدمة تماماً، كما يتواجد أيضاً عرض مماثل على الاشتراكات السنوية لخدمة Google One.

طريقة الاشتراك في Gemini Pro

أعلنت جوجل عن خصمها ثابت بقيمة 50% على خطة اشتراك Google AI Pro السنوية، لكن العرض سيكون متاحاً فقط للمشتركين الجدد.

الأمر الذي يعني أن الخصم متاح كذلك لمن لم يقوموا بالاشتراك في نفس الخطة مسبقاً، والعرض مستمر حتى ١٥ يناير المقبل في بعض الدول المختارة.

وسيحصل المشترك في خدمة Google AI Pro على مدة 12 شهرًا بسعر 99.99 دولارًا بدلًا من 199.99 دولارًا، على أن تصل قيمة الاشتراك لنفس الخطة في العام المقبل بقيمة 239.88 دولارًا.

وللعلم فالاشتراك يتجدد تلقائيا بعد انتهاء مدته، لذلك يتوجب على من لايريد الاشتراك مجددا إيقاف تفعيل ميزة الدفع التلقائي.

يقدم Google AI Pro للمشتركين ميزات الذكاء الاصطناعي Gemini 3 Pro، وNano Banana Pro، وDeep Research، وVeo 3.1 Fast لإنشاء الفيديو، مع استخدام شات بوت Gemini.

بجانب سعة تخزين سحابية تصل لـ 2 تيرابايت من ضمنها Drive وPhotos وGmail.

يذكر أن خدمة Google One لديها نفس الخصم بقيمة ٥٠٪؜، بنفس تفاصيل اشتراك Gemini، والتي ببلغ ثمنها على باقة Basic 100GB للمستخدمين الجدد بقيمة 9.99 دولارًا لمدة 12 شهرًا بدلًا من 19.99 دولارًا، وباقة Premium 2TB إلى 49.99 دولارًا بدلًا من 99.99 دولارًا لمدة عام كامل.

