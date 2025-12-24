قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
دور العمارة الحديثة في ترشيد الطاقة.. ورشة توعوية بجامعة بنى سويف
«دفنوني على تيك توك».. عفاف رشاد تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل صادمة عن شائعة وفاتها
كفر الشيخ بتنور.. طفرة حضارية في شوارع المحافظة بالطاقة الموفرة| صور
آيفون 18 برو.. 12 ميزة جديدة قادمة العام المقبل

شيماء عبد المنعم

كشف تقرير جديد أن شركة آبل قد تطلق آيفون 18 في ربيع 2026، وهو موعد أسرع بكثير من التوقعات السابقة، فعادة ما تطلق آبل هواتف آيفون في شهر سبتمبر، وهو ما حدث منذ عام 2011 مع استثناءين فقط: آيفون 4s في أكتوبر 2011 وآيفون 12 في أكتوبر 2020 بسبب جائحة كوفيد.

ومع ذلك، أفاد موقع 9to5Mac بأن "آيفون 18" قد يطلق في ربيع العام المقبل، جنبا إلى جنب مع آيفون 17e، في حين ستلتزم طرازات آيفون 18 برو بمواعيد الإطلاق التقليدية في سبتمبر.

ميزات آيفون 18 برو المرتقبة

على الرغم من أن إطلاق آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس لن يتم قبل تسعة أشهر، إلا أن هناك الكثير من الشائعات التي تحوم حول هذه الأجهزة القادمة، وفيما يلي نستعرض 12 ميزة متوقعة للطرازات القادمة من آيفون 18 برو:

- تصميم مشابه: من المتوقع أن يكون التصميم العام مشابها للطرازات السابقة مع شاشات بحجم 6.3 بوصة و6.9 بوصة، مع وحدة مستطيلة تحتوي على ثلاثة كاميرات خلفية.

- تقنية Face ID تحت الشاشة: سيتم دمج مستشعر Face ID تحت الشاشة للحصول على تصميم أكثر سلاسة.

- كاميرا أمامية في الزاوية العلوية اليسرى: سيتم تغيير موضع الكاميرا الأمامية لتكون في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة.

- فتحة متغيرة للكاميرا الخلفية: من المتوقع أن تتوفر فتحة متغيرة على الأقل في إحدى الكاميرات الخلفية.

- شريحة A20 Pro: ستعمل الشريحة على تصنيعها شركة TSMC باستخدام تقنية 2 نانومتر وتكنولوجيا التغليف الجديدة.

- زر تحكم بالكاميرا مبسط: من المتوقع أن يتم إلغاء الإيماءات التمرير Swipe واستبدالها بزر تحكم بالكاميرا أبسط.

- تعديلات في الظهر باستخدام Ceramic Shield: من المتوقع أن يشهد الظهر المعدني تغييرات في تصميمه لدعم الشحن المغناطيسي MagSafe، مع احتمال إضافة مظهر زجاجي أكثر تعتيما.

- مودم C1X أو C2 من تصميم آبل: لتحسين الاتصال الخلوي 5G وLTE.

- شريحة N1 أو أحدث لتقنية Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread: من المتوقع أن تستخدم آبل شريحة N1 أو ما يعادلها لتحسين الأداء في هذه التقنيات الحديثة.

- تصفح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية: ستدعم الطرازات القادمة إمكانية التصفح عبر الأقمار الصناعية.

- خيارات ألوان جديدة: يحتمل أن تشمل الخيارات الجديدة الألوان: العنابي، البني، والبنفسجي.

- آيفون 18 برو ماكس قد يكون أكثر سمكا: من الممكن أن يكون آيفون 18 برو ماكس أكثر سمكا قليلا مقارنة بـ آيفون 17 برو ماكس، ربما لاستيعاب بطارية أكبر.

آيفون 18 برو ميزات آيفون 18 برو آبل iPhone 18

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

منتخب الكاميرون

الكاميرون يتقدم على الجابون في الشوط الأول بأمم إفريقيا

يوسف

الاتحاد المصري للألعاب المائية يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام في وفاة يوسف محمد

منتخب جنوب أفريقيا

تعرف على منتخب جنوب أفريقيا المنافس الثاني لمنتخبنا الوطني في أمم أفريقيا

بالصور

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

