آيفون 18 برو.. 12 ميزة جديدة قادمة العام المقبل

كشف تقرير جديد أن شركة آبل قد تطلق آيفون 18 في ربيع 2026، وهو موعد أسرع بكثير من التوقعات السابقة، فعادة ما تطلق آبل هواتف آيفون في شهر سبتمبر، وهو ما حدث منذ عام 2011 مع استثناءين فقط: آيفون 4s في أكتوبر 2011 وآيفون 12 في أكتوبر 2020 بسبب جائحة كوفيد.

ومع ذلك، أفاد موقع 9to5Mac بأن "آيفون 18" قد يطلق في ربيع العام المقبل، جنبا إلى جنب مع آيفون 17e، في حين ستلتزم طرازات آيفون 18 برو بمواعيد الإطلاق التقليدية في سبتمبر.

ميزات آيفون 18 برو المرتقبة

على الرغم من أن إطلاق آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس لن يتم قبل تسعة أشهر، إلا أن هناك الكثير من الشائعات التي تحوم حول هذه الأجهزة القادمة، وفيما يلي نستعرض 12 ميزة متوقعة للطرازات القادمة من آيفون 18 برو:

- تصميم مشابه: من المتوقع أن يكون التصميم العام مشابها للطرازات السابقة مع شاشات بحجم 6.3 بوصة و6.9 بوصة، مع وحدة مستطيلة تحتوي على ثلاثة كاميرات خلفية.

- تقنية Face ID تحت الشاشة: سيتم دمج مستشعر Face ID تحت الشاشة للحصول على تصميم أكثر سلاسة.

- كاميرا أمامية في الزاوية العلوية اليسرى: سيتم تغيير موضع الكاميرا الأمامية لتكون في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة.

- فتحة متغيرة للكاميرا الخلفية: من المتوقع أن تتوفر فتحة متغيرة على الأقل في إحدى الكاميرات الخلفية.

آيفون 17

- شريحة A20 Pro: ستعمل الشريحة على تصنيعها شركة TSMC باستخدام تقنية 2 نانومتر وتكنولوجيا التغليف الجديدة.

- زر تحكم بالكاميرا مبسط: من المتوقع أن يتم إلغاء الإيماءات التمرير Swipe واستبدالها بزر تحكم بالكاميرا أبسط.

- تعديلات في الظهر باستخدام Ceramic Shield: من المتوقع أن يشهد الظهر المعدني تغييرات في تصميمه لدعم الشحن المغناطيسي MagSafe، مع احتمال إضافة مظهر زجاجي أكثر تعتيما.

- مودم C1X أو C2 من تصميم آبل: لتحسين الاتصال الخلوي 5G وLTE.

- شريحة N1 أو أحدث لتقنية Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread: من المتوقع أن تستخدم آبل شريحة N1 أو ما يعادلها لتحسين الأداء في هذه التقنيات الحديثة.

- تصفح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية: ستدعم الطرازات القادمة إمكانية التصفح عبر الأقمار الصناعية.

- خيارات ألوان جديدة: يحتمل أن تشمل الخيارات الجديدة الألوان: العنابي، البني، والبنفسجي.

- آيفون 18 برو ماكس قد يكون أكثر سمكا: من الممكن أن يكون آيفون 18 برو ماكس أكثر سمكا قليلا مقارنة بـ آيفون 17 برو ماكس، ربما لاستيعاب بطارية أكبر.